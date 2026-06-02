AI熱潮燒進超商 7-ELEVEN首推AI影片製作服務 最快5分鐘完工

AI題材持續發燒!滿足社群世代影片製作需求，7-ELEVEN領先同業，攜手OVideo影片生成平台推出「AI影片專業生成」服務，消費者僅需要至ibon雲端列印網上傳簡報、文件或品牌素材，即可連結OVideo影片生成平台轉換為專業影片，不需要剪輯經驗，只要準備好內容素材，AI幫手從腳本到成片全流程一步到位，最快5分鐘即可完成影片製作，價格依影片長度論分鐘計酬，原價每分鐘99元，新服務上線前6個月只要49元，超值體驗滿足學生作業、上班族提案、社群創業所需。

7-ELEVEN自2025年起便積極接軌AI藍海、創新生活商機，領先同業於ibon雲端列印網創新提供「照片AI去背」功能，打造全台服務據點最綿密、24小時服務不停歇的證件大頭照製作與列印服務，服務推出不到一年便已吸引上百萬人次體驗。

7-ELEVEN自2006年推出ibon便利生活站服務，服務20年來跨產業、跨平台合作，提供近800種服務，串接海內外網購平台、政府機關、金融機構、售票網、交通票網路訂位、電信申辦、慈善捐款、生活叫車、行動電源等生活服務平台，分門別類提供票券、列印、繳費、儲值、好康、購物寄貨、卡片購物、生活服務等8大生活功能，一年可滿足超過2.5億人次解決生活中的大小事，近年來更持續響應政府政策並扣連時事不斷革新，2020年起陪伴全民一同走過預約與領取防疫口罩、快篩劑、紓困申請、振興券等艱辛防疫期間，一天服務量最高百萬人次。

近年來更因應國際觀光客、來台工作者、新住民、在台學生體驗7-ELEVEN各項生活服務，ibon便利生活站提供多國語言介面，包含英文、泰文、越文不同語言版本，滿足外籍人士不同需求，另外更積極攜手合法的小額匯款平台，提供來台工作者更優質、便利的跨境匯款體驗，2025年使用人次更快速成長超過25%，顯見來台工作者對7-ELEVEN的信賴。ibon服務持續進化，朝多元化、國際化發展，網友堪稱7-ELEVEN最強店員。