台鋼天鷹奪職排元年冠軍 漢堡王狂撒優惠、最低5折起

台鋼天鷹勇奪職業排球元年總冠軍，同屬台鋼集團旗下的速食品牌漢堡王同步推出慶祝優惠。漢堡王宣布，自6月1日起至6月5日限時五天祭出「台鋼天鷹冠軍慶祝優惠」，集結買一送一及49元、69元、89元自由配方案，共推出77款優惠餐組，最低下殺5折起，希望與球迷一同分享奪冠喜悅。

漢堡王表示，此次優惠涵蓋漢堡、點心、飲品及湯品等多元品項，其中包括小華堡、BBQ培根牛肉堡等人氣主餐，搭配美式研磨咖啡、玉米濃湯及薯條等組合，最高現省85元。

除了主餐優惠外，活動期間也推出7項人氣點心買一送一，包括雞塊、辣薯球及洋蔥圈等商品，提供消費者更多元的餐飲選擇。

漢堡王指出，本次冠軍慶祝活動共推出77款優惠餐組，其中包含7項買一送一商品，以及49元自由配15種組合、69元自由配40種組合、89元自由配15種組合，消費者可依個人喜好自由搭配。

此次優惠活動自6月1日至6月5日於全台門市同步登場，但機場店、科技廠店、兒童樂園店及南投服務區店不適用。漢堡王表示，希望透過限時優惠與球迷共同慶祝台鋼天鷹寫下職業排球元年歷史新頁，也為球隊未來持續挑戰連霸加油。