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央行鬆綁效應出現了！高雄交易月增24% 專家曝房價走勢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

六都公布5月建物移轉棟數1.66萬棟，月增6%；新北市、台中市、高雄市均出現月增，其中高雄月增幅達24%，信義房屋研究員認為，央行3月鬆綁第二套房貸成數後，成屋市場人氣正在回溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，3月下旬後就觀察到遞延的買盤逐漸回籠，股市帶來的財富增值效益，也有助房市回升。

他表示，5的建物買賣移轉棟數出現月增，一方面交屋仍有一定數量，但也反映成屋市場人氣開始回溫。

各都會區表現部分，台北市5月建物買賣移轉棟數1917棟，月減3%，但年增幅度達11%，觀察近期台北市中高總價市場受惠股市資金行情，交易量有增溫跡象。

新北市5月建物買賣移轉棟數3937棟，月增幅度達12%，但去年基期較高年減18%，交易移轉棟數以三重區、泰山區及三芝區增加較多，主要有新成屋大批移轉及中古屋移轉增加帶動。

桃園市5月表現較差，建物買賣移轉棟數2731棟，月減6%且年減16%；台中市3270棟，月增4%但年減4%，表現相對穩定。

高雄市表現最為突出，5月建物買賣移轉棟數3188棟，月增24%且較上年同期大增41%。

曾敬德表示，若搭配近期仲介交易4、5月都出現回溫市況，有機會反映在後續的移轉統計數據上，他表示，由於買氣緩步回籠，仍以自用當道，房價表現應會維持盤整格局的機率較高。

央行 高雄 高雄市

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