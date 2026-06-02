做事不看投報率 信義房屋王美潔展房仲價值

「如果是我，也希望被這樣對待。」信義房屋土城清水店王美潔秉持推己及人的心態服務客戶，例如她會記得客戶吃素，樂於分享商圈內新開的素食餐廳資訊，又或是遇到被生活壓力逼得喘不過氣的屋主，積極協助售屋同時，還時常傾聽對方的抒發；她笑說，自己做事「比較不會看投報率」，但凡能幫上客戶的地方就盡力去做，這是她身為房仲最有價值的一件事。

王美潔大學畢業後第一份正職工作就選擇信義房屋，有趣的是，因為熱愛毛小孩，許多房仲避之唯恐不及的「陌生開發」，卻成為王美潔工作中最大樂趣。每當需要去發傳單，她一邊發，總會一邊留意哪家飼主又帶著狗狗出來散步，上前遞傳單打招呼的同時，還能和狗狗玩一玩；她也曾因為一直關注兩隻可愛的邊境牧羊犬，常和牠們打招呼，最後竟接到邊牧犬飼主的售屋委託。

不只是替自己在日常工作中找到樂趣，王美潔也在意如何提供客戶細心的服務。近期有位客戶進線信義房屋客服專線提到，2年前曾與家人到土城看屋，當時王美潔就很細心講解物件、安排帶看，雖最後沒有成交，但2年之間，王美潔仍持續提供在地素食餐廳，讓客戶及家人十分印象深刻；也因此，最近高雄老家要出售，這位客戶仍選擇請王美潔協助，王美潔也徹底發揮信義房屋全台直營優勢，找了同樣細心的高雄同事協助，最後順利成交。

王美潔說，她也曾遇過屋主因疫情、長輩生病、自己又有年幼子女要養，多重壓力之下無力再負擔預售屋工程款，急著要將預售屋出售，礙於這間預售屋戶型並非標準品，又時值疫情嚴重，看屋的人銳減，這位屋主壓力極大之下，屢屢透露厭世訊息，王美潔積極幫忙銷售之餘，也經常傾聽屋主抒發心情，所幸最後順利售屋，成就屋主與買方二張笑臉。

她也曾花超過半年，銷售一間涉及海外授權、總價僅500多萬、有7個所有權人的小公寓，而這些看起來對房仲工作「投報率很差」的案子，王美潔認為：「當成交那一刻，看到屋主感動、如釋重負的樣子，我覺得幫人解決問題的成就感，勝過於其他一切！」是她作為房仲，最感到有價值的地方。