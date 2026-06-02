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精英家長幼兒園就搶卡國中學籍 學區宅開案熱銷7成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台北市學區宅的價值體現在雙學區聚落，中正國中為長期滿額就讀的國中學區，且同時擁有優質國小學區。（圖:信義房屋提供）
台北市學區宅的價值體現在雙學區聚落，中正國中為長期滿額就讀的國中學區，且同時擁有優質國小學區。（圖:信義房屋提供）

少子化沒有壓垮房市，反而讓頂級學區宅變得更搶手。台北中正區新預售案「京典Atelier111」鎖定中正國中學區，開案即去化七成，買家多為科技業、醫療及外商背景的高收入家長，提早在孩子幼兒園階段就搶先卡位學籍。

台北市學區宅的價值體現在雙學區聚落，中正區中正國中、松山區敦化國中、大安區金華國中均為長期滿額就讀的國中學區，且同時擁有優質國小學區，因供給有限、需求穩定，學區宅成為房市中的保值板塊之一。

其中，中正國中房市近期尤為活躍。周邊老屋林立，一手新案更是可遇而不可求，新推出的預售案「京典Atelier111」，規劃7至15坪，主推10坪套房，坐落於中正國中學區。該案精準切中市場對可設籍、低總價產品的核心需求，承接一批提前布局的學籍需求，開案即去化七成。銷售人員分享，買方輪廓集中於科技業、醫療產業及外商背景的高收入家長，在孩子就讀國小低年級、甚至幼兒園，為國中學籍預先卡位。

觀察三大指標學區的市場行情，中正國中周邊二手學區宅，9~11坪套房總價約1,500至2,000萬元，由於長期供不應求，價格鮮少隨景氣修正；松山區的雙敦學區內屋齡20年以下的大樓，9~15坪套房的成交總價區間約1,400至2,000萬；而屬於傳統文教聚落的大安區金華國中，成交單價更站穩150至160萬元以上，地段價值與教育資源雙重背書，支撐區域的長線行情。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，優質學區的額滿席次不等人，多數熱門學區皆設有設籍年限愈長、入學順位愈優先的審查機制，建議有學籍需求的家長超前部署。尤其學區宅兼具低總價、出租彈性與未來轉手空間三大優勢，家長提前卡位不僅能以時間換取資產增值潛力，更贏得孩子的教育與未來。

房市 雙敦學區 學區

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