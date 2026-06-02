補助修老屋雲林最快7月上路 9成老屋有違建縣府解釋了

內政部今年推出「老宅延壽」補助計畫，針對屋齡30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天合法建築物提供修繕補助，最高補助960萬元。雲林縣住宅總數約24.3萬棟，其中超過6成是約40年老屋，近日已有許多民眾詢問，預計最快今年7月開放申請。

內政部表示，老宅延壽補助優先鎖定全國屋齡30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天合法建築物。補助項目分為室外公共安全與室內安全兩大類，其中室外修繕包括外牆整修、屋頂防水隔熱、樓梯間修繕及公共管線更新等，補助金額最高可達修繕費用的65%，其餘35%由住戶自行負擔。

雲林縣政府建設處指出，中央今年核定補助雲林4025萬元、明年再挹注1.2億元推動老宅延壽計畫。根據統計，雲林縣住宅總數約24.3萬棟，平均屋齡39.95年，其中63.83％為屋齡40年的老屋；另有約50棟屋齡30年以上、6樓以下公寓符合申請條件。

建設處表示，雖然過去已有住宅修繕貸款利息補貼措施，但去年全縣僅33戶提出申請；此次補助額度提高，且適用範圍更廣，吸引不少民眾關注。近期縣府已接獲大量來電詢問申請資格及流程。

不過，建設處提醒，申請補助前須先通過結構安全性能評估，其中初步評估補助最高1.5萬元，詳細評估每棟補助最高40萬元。縣府預計最快7月受理申請。

有房仲業者表示，雲林縣9成以上老屋普遍存在違建加蓋情形，恐無法申請補助。

雲林縣目前列管違章建築超過4000棟。建設處強調，老宅延壽補助僅適用於合法建築物範圍內的修繕工程，違建部分不得申請補助，民眾申請前應先確認建物合法性，以免影響補助資格。