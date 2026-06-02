創業之星選秀24日決選／台新銀金援新創 多路並進

台新銀行挺新創，面對新創產業蓬勃發展與市場快速變動，台新銀行持續推出多元金融服務，積極支持中小企業與新創公司在不同成長階段的資金與營運需求，協助企業穩健發展、提升競爭力。

經濟日報主辦第十屆「創業之星選秀大賽」5月31日截止報名，經濟日報昨（1）日統計本屆賽事報名狀況，共140組團隊參賽，連續八年參賽團隊超過100隊，並較第九屆增加22隊。學生組報名相當踴躍，今年共76組學生團隊報名，占比達54%，為歷來學生組參賽比重最高，凸顯台灣新創已在校園埋下深厚的種子。

今年賽事合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地，將於6月24日（三）舉行決選大賽。

台新銀行表示，根據全球創業觀察（GEM）2026年最新報告顯示，台灣在53個經濟體中，「國家創業環境指數（NECI）」排名全球第二，其中「政府政策、稅法與官僚行政」、「商業與專業服務基礎建設」及「實體基礎建設」三項指標表現首屈一指，足見我國新創企業發展具高度競爭力。

創新創業是驅動經濟成長的關鍵引擎。為此，政府持續優化創業環境，因應企業不同發展階段的多元需求，提供完整的政策配套。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀指出，除了政府持續優化創業環境外，台新銀行亦積極提供多元金融服務，協助中小企業與新創公司因應成長過程中的資金需求。

針對中小企業與新創公司在成長關鍵時刻常面臨的資金缺口挑戰，台新銀行推出「企業飛速貸」，大幅降低申貸門檻，只要具備統一編號、年營收達40萬元且成立滿半年，即符合申請資格。更重要的是，文件齊備者最快4小時核准，讓企業在市場拓展、產品開發與技術突破的過程中，不因資金問題而錯失先機。

台新銀行並與信用保證基金長期合作，協助中小企業取得融資保證，並介接中企署融資服務平台，提供財務健檢與徵信風險評估，為企業打造更穩健的融資基礎。

在融資方案設計上，台新銀行亦展現靈活彈性，企業主名下若持有不動產，除原屋融資之外，亦可進一步設定第二次序抵押權作為副擔保取得周轉資金，有效拓展資金運用空間。