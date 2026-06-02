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台積電落腳海豐園區？ 屏縣：築巢引鳳

聯合報／ 記者劉星君蔡維斌／連線報導

各縣市爭相推動科學、產業園區發展，屏東科學園區下周將辦屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮，議員也關心新開發海豐產業園區的進度，縣府表示，希望本月提報中央環評審查，另，雲林縣政府爭取虎尾及褒忠產業園區加速開發，經濟部表示會協助。

屏縣府城鄉發展處長倪國鈞昨於議會定期會業務報告說，屏東科學園區總面積約七三．八三公頃，截至四月國科會核准十二家廠商進駐，另，海豐產業園區因應行政院大南方新矽谷推動方案，做為半導體Ｓ廊帶潛在產業用地，第一期園區預計新增產業用五三．七七公頃、創造超過四千個工作機會。

縣議員黃明賢質詢說，嘉義科學園區招商節奏是先爭取台積電先進封裝廠，再來構築半導體產業供應鏈園區，但屏東反其道而行，大張旗鼓宣布台積電半導體供應鏈落腳屏東，那眾所期待的台積電先進封裝會落腳海豐產業園區？倪國鈞說，做的是「築巢引鳳」，屏東水電無虞，產業建構好後等待大廠進駐，海豐園區所有要送中央的相關程序，希望年底完成。

此外，立法院經濟委員會昨與官員到雲林視察中科虎尾園區二期擴建案，縣府指出，使用二九．七五公頃台糖用地，規畫引進半導體相關產業，已通過縣級環評、可行性研究報告，將送中央審查非都市土地開發許可作業。經濟部長龔明鑫說，農地變更部分台糖原則上同意；農業部政務次長胡忠一說，用地緊鄰馬光有機農業栽培園區，須說明和評估開發的公共利益性，以及有無影響整體灌溉渠道變更、園區汙水排放是否影響農區等問題，才能核發同意書。

一行人接著視察褒忠產業園區，地方提出憂心空氣和水源汙染、地層下陷等多項建言，龔明鑫說，褒忠園區可望於明年中旬二階環評通過，將以農產品加值化、農業科技等產業為發展重點，大眾關心的水、環境、就業等疑慮將逐一解決。

台積電 屏東 半導體

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