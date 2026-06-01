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電商衝擊傳統零售 百貨業拚體驗經濟轉型
受惠AI（人工智慧）需求爆發以及半導體與記憶體產業景氣回升，帶動出口表現強勁，2025年經濟成長率達8.68％，進一步支撐民間消費動能，百貨業收入成長；百貨業者表示，今年在股市屢創新高、美國關稅政策不確定性降低、企業調薪及減稅效應帶動下，消費動能可望維持穩健成長。
不過，隨著網路電商快速崛起，百貨業競爭模式也出現明顯轉變。過去以化妝品、服飾及家電為主的傳統百貨樓層配置，已難以滿足新世代消費需求，業者紛紛透過餐飲、娛樂及體驗型消費，重新打造商場吸客力。
百貨業者統領（2910）將於6月16日舉行股東常會，業者表示，如今消費者已不再單純為購物而走進百貨公司；除了高端精品仍需透過實體店面展示品牌形象外，許多商品都可透過電商平台購買，因此能夠提供體驗、互動與社交價值的業態，正逐漸成為百貨商場的核心競爭力。其中，餐飲更被視為體驗經濟最重要的一環。
以桃園在地百貨統領廣場為例，近年持續調整商場定位與租戶結構，地下一樓引進日系零售品牌唐吉訶德，5至8樓全面規劃為餐飲空間，9樓以上則設有遊樂場及電影院，透過購物、餐飲與娛樂整合，打造一站式生活消費場域。
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