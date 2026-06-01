快訊

北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

聽新聞
0:00 / 0:00

電商衝擊傳統零售 百貨業拚體驗經濟轉型

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

受惠AI（人工智慧）需求爆發以及半導體與記憶體產業景氣回升，帶動出口表現強勁，2025年經濟成長率達8.68％，進一步支撐民間消費動能，百貨業收入成長；百貨業者表示，今年在股市屢創新高、美國關稅政策不確定性降低、企業調薪及減稅效應帶動下，消費動能可望維持穩健成長。

不過，隨著網路電商快速崛起，百貨業競爭模式也出現明顯轉變。過去以化妝品、服飾及家電為主的傳統百貨樓層配置，已難以滿足新世代消費需求，業者紛紛透過餐飲、娛樂及體驗型消費，重新打造商場吸客力。

百貨業者統領（2910）將於6月16日舉行股東常會，業者表示，如今消費者已不再單純為購物而走進百貨公司；除了高端精品仍需透過實體店面展示品牌形象外，許多商品都可透過電商平台購買，因此能夠提供體驗、互動與社交價值的業態，正逐漸成為百貨商場的核心競爭力。其中，餐飲更被視為體驗經濟最重要的一環。

以桃園在地百貨統領廣場為例，近年持續調整商場定位與租戶結構，地下一樓引進日系零售品牌唐吉訶德，5至8樓全面規劃為餐飲空間，9樓以上則設有遊樂場及電影院，透過購物、餐飲與娛樂整合，打造一站式生活消費場域。

電商 美國

延伸閱讀

鴻海股價衝破300元 震旦通訊布局股東經濟搶攻AI智慧生活商機

搶攻618商機！統一超整合電商生態系、iOPEN Mall 拚增四成

上市公司員工薪酬台積電只排第七 這半導體廠平均薪資衝破620萬元奪冠

台股高檔越震盪 這檔ETF越會賺 追求超額報酬兼具風險控管策略

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

台積電落腳海豐園區？ 屏縣：築巢引鳳

各縣市爭相推動科學、產業園區發展，屏東科學園區下周將辦屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮，議員也關心新開發海豐產業園區的進度，縣府表示，希望本月提報中央環評審查，另，雲林縣政府爭取虎尾及褒忠產業園區加速開發，經濟部表示會協助。

電商衝擊傳統零售 百貨業拚體驗經濟轉型

受惠AI（人工智慧）需求爆發以及半導體與記憶體產業景氣回升，帶動出口表現強勁，2025年經濟成長率達8.68％，進一步支撐民間消費動能，百貨業收入成長；百貨業者表示，今年在股市屢創新高、美國關稅政策不確定性降低、企業調薪及減稅效應帶動下，消費動能可望維持穩健成長。

抗告工程會停權案遭法院駁回 大同：不影響既有財務業務

大同（2371）與內政部移民署因政府採購公報事件引發的法律訴訟，台北高等行政法院1日正式做出判決。根據大同公告，台北高等行政法院判決結果為「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」，大同在該案中被判敗訴。

前五月六都移轉量寫歷史第三低量 專家：第2季央行會議牽動下半年買氣

根據六都地政局公布的5月份建物買賣移轉棟數，2026年5月台北市1,917棟、月減3.2％、年增10.7％，新北市3,937棟、月增12.4％、年減18.3％，桃園市2,731棟、月減5.6％、年減16.4%，台中市3,270棟、月增4.1％、年減3.5％，台南市1,515、月減4.4％、年減12.8％，高雄3,188棟、月增23.6％、年增41.4％，5月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數16,558棟、月增5.6％、年減3.7％。

中石化董事會推舉新董事長 資深媒體人葛樹人接掌董座

中石化（1314）1日宣布，董事會已在1日依公司治理程序，正式推舉資深媒體人葛樹人擔任公司新任董事長，即日起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。