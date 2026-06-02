車廠夏季競賽 祭出大促銷

搶攻6月車市，多家車廠已展開夏季競賽，不僅提供銷售人員銷售競賽的獎金，並祭出年度優惠大禮，購車禮與折扣優惠帶動，包括和泰車（2207）、中華車（2204）、馬自達、本田、KIA都重兵搶市，年度第二波銷售旺季隨即展開，預期車市又有一場銷售大戰。

和泰車表示，TOYOTA在6月加碼推出全新購車優惠方案回饋消費者，其中最受矚目的，莫過於「TOYOTA 5大豪禮 空前鉅獻」優惠活動。本月入主COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS、TOWN ACE、VIOS，就享史上首次6年16萬公里延長保固，再加碼原價15,900元Panasonic 女王機 (EH-NC50)，還享最高80萬0利率、最高3萬舊換新圓夢金及3萬配件金。此外，針對電動車款，TOYOTA 也持續為 bZ4X 及 Urban Cruiser 的車主提供「六個月免費隨插即充」方案，讓消費者輕鬆邁入電能新生活。

中華車旗下MG 的最強夏日購車方案，祭出全車系0利率貸款方案，僅享有0利率優惠貸款方案，各車型搭配舊換新補助後更迎來心動起跳價：當家旗艦休旅HS限量絕享價75.9萬起、都會時尚小休旅ZS心動版59.9萬起、以及正七人座G50 PLUS旗艦版98.5萬起，讓輕鬆晉升有車階級。

Kia新能源旗艦LSUV - The new Sorento 全新年式上市，以1.6L Turbo-Hybrid渦輪油電動力，新增Trendy 2WD七人座車型搭配全新車型編成，另6月入主指定車款首年低月付3,888元起理財專案、升級電子後視鏡、加贈丙式車體險等各項專屬禮遇。