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股市熱…車市跟著動起來 5月新車掛牌量達33,076輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
車市示意圖。圖／聯合報系資料照片
車市示意圖。圖／聯合報系資料照片

經濟動能強、股市熱轉，車市也動起來。5月是民眾申報綜所稅的月份，但受惠於台灣AI產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，加上股市熱度升溫，均帶動內需市場量能。5月新車總登錄輛數達33,076輛 ，年增3.7%、月增5.3%，呈現年月雙增。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，隨著進入第2季中半段，整體市場買氣呈現逐步回溫的態勢，展望6月，考量車市進入傳統銷售旺季，各品牌擴大促銷方案刺激市場，加上，近期美伊地緣政治衝擊對市場影響已弱化，油價波動已較無先前明顯。預估6月總市場可望來到40,000輛，較去年同期增加17%。

去年5月，汽車市場已因為關稅議題造成消費者緩購，因此5月車市雖然較去年同期小幅成長3.7%，但實際買氣仍未全面恢復。包括TOYOTA、MAZDA、三菱與HONDA較去年同期成長，主要來自新車的動能。

5月豪華車市場持續受進口車關稅議題影響，消費者觀望氣氛仍濃，但由於TESLA交車1,781輛，成為撐住進口車與豪華車的最大功臣，豪華車市場共登錄8,609輛，較去年同期增加8.5%；截至5月底累計登錄 37,497輛，較去年同期減少11.1%。

豪華車的銷售持續受到關稅議題干擾，除了特斯拉1,781輛，年增率高達804.1%，其餘品牌全面衰退，雙B、VOLVO、奧迪、保時捷都較去年同期明顯衰退，總價愈高的車款影響愈大。即使車商明確表示，非美製車不會有降關稅而調降售價的可能，但消費者普遍抱持要等關稅調降後，觀察市場售價再買車的心態，這也造成進口車品牌從去年4月之後買氣受創，至今尚未恢復。

相對之下，日系車受到的影響較小，和泰車旗下LEXUS在大改款ES開始交車及夏季競賽開跑的推動下，有效維持銷售動能，本月共登錄 2,500輛，市占率達29%，穩居高級車市場龍頭寶座。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌5月合計登錄12,409輛，市占率達37.5%，稱霸近四成市場，為歷年來同期最高。今年前五月累積市占率38.1%為歷年次高，僅少稍遜於2025年的39.5%。預期6月TOYOTA與LEXUS目標銷售 14,400輛，市占率仍能維持在36%。

車市 三菱 TOYOTA

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AI熱帶動車市、豪華車買氣受創 靠特斯拉大量交車撐場

5月車市買氣回溫 單月掛牌33076台

5月新車掛牌數持穩達3.3萬輛 估6月衝4萬輛

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