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十筆地上權標案 全數流標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

地上權市場冷颼颼，財政部國產署昨（1）日開標今年第二批國有設定地上權案，共推出十宗國有土地、權利金底價合計約5.96億元，最終全數流標，反映在房市交易降溫、開發商投資趨於保守下，即使精華區土地釋出，市場仍呈觀望態度。

此次招標土地分布於新北、桃園、宜蘭、台中、雲林、高雄、台南及嘉義等地，其中五宗為首次推出標的，包括新北市新店區安坑輕軌周邊住宅區土地、桃園經國重劃區住宅區土地、高雄亞洲新灣區經貿核心專用區土地，以及宜蘭與雲林住宅開發用地等。

十宗標的橫跨住宅、商業及工業用地均流標，反映開發商在房市降溫、資金成本攀升及銀行授信趨嚴等因素影響下，購地態度保守。

地上權 嘉義 高雄

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