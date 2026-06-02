快訊

涉我海權卻被排除在外… 學者：日菲協議 政府別當路人甲

美伊和談遇挑戰！川普喊以黎停火 以色列總理卻稱以軍將繼續行動

川普：可能在未來一周達成延長停火協議、開放荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

中油80歲 宣示守護能源安全

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台灣中油80周年慶，賴清德總統（前排左六）與董事長方振仁（前排左七）等合影。台灣中油／提供
台灣中油80周年慶，賴清德總統（前排左六）與董事長方振仁（前排左七）等合影。台灣中油／提供

台灣中油公司昨（1）日舉行80周年慶祝大會。80年來，台灣中油從早期奠定國家建設基石，到現今全力滿足百工百業能源需求，始終扮演穩定供應的重要角色。展望未來，台灣中油持續強化能源韌性與低碳轉型，守護國家能源安全，並朝多元、永續的能源發展方向穩健邁進。

「台灣中油，一直都在」80周年慶祝大會活動，包括賴清德總統、總統府資政沈榮津、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德、經濟部次長賴建信等，昨日與台灣中油董事長方振仁共同見證多元創新邁向永續發展的新里程。

近年國際能源市場受俄烏戰爭、美國關稅政策及中東戰事等影響，全球能源供應面臨高度不確定性。自2月28日美伊戰爭爆發，台灣中油迅速啟動「提前調貨、同業換貨及市場購買現貨」應變措施，高雄林園廠第四輕油裂解工場也提前於4月復工，全力確保國內油氣與石化原料等產品穩定供應。

台灣中油秉持多元布局策略，持續開發查德、澳洲等既有海外礦區，推動國內液化天然氣第三接收站二期、台中廠三、四期及洲際接收站等增擴建計畫。為提升營運效能，台灣中油持續導入人工智慧（AI）應用，深耕製程優化、設備異常與退化預測及強化場域安全管理等領域，朝智慧化與永續化之企業發展。

此外，台灣中油積極推動各項減碳工作，過去五年累計減碳近60萬公噸，規劃於今年下半年供應永續航空燃油（SAF）與海運生質柴油（B24）；在潔淨能源領域，已經建置高雄楠梓加氫示範站，宜蘭土場地熱發電廠亦完成設備試運轉，以各項實質行動逐步落實淨零承諾。

中油 陳金德 沈榮津

延伸閱讀

中油80周年慶 董事長方振仁：2030年自有油氣比例達10% 確保量足價穩

賴總統憶「為這事」狂奔20分鐘 盼中油提升能源韌性、導入 AI

中東戰事未明朗 中油估高油價走勢延續至明年

中油扛穩定物價重任 經部：盼立院支持預算與撥補案

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

櫃買引資 助攻亞資中心

台北國際電腦展全球科技盛事開幕前夕，櫃買中心攜手凱基證券舉辦展前論壇，由優質企業與機構法人直接面對面溝通，吸引國際資金活水注入櫃買市場，展現台灣邁向亞資中心的實力。

創業之星選秀24日決選／台新銀金援新創 多路並進

台新銀行挺新創，面對新創產業蓬勃發展與市場快速變動，台新銀行持續推出多元金融服務，積極支持中小企業與新創公司在不同成長階段的資金與營運需求，協助企業穩健發展、提升競爭力。

中油80歲 宣示守護能源安全

台灣中油公司昨（1）日舉行80周年慶祝大會。80年來，台灣中油從早期奠定國家建設基石，到現今全力滿足百工百業能源需求，始終扮演穩定供應的重要角色。展望未來，台灣中油持續強化能源韌性與低碳轉型，守護國家能源安全，並朝多元、永續的能源發展方向穩健邁進。

十筆地上權標案 全數流標

地上權市場冷颼颼，財政部國產署昨（1）日開標今年第二批國有設定地上權案，共推出十宗國有土地、權利金底價合計約5.96億元，最終全數流標，反映在房市交易降溫、開發商投資趨於保守下，即使精華區土地釋出，市場仍呈觀望態度。

股市熱…車市跟著動起來 5月新車掛牌量達33,076輛

經濟動能強、股市熱轉，車市也動起來。5月是民眾申報綜所稅的月份，但受惠於台灣AI產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，加上股市熱度升溫，均帶動內需市場量能。5月新車總登錄輛數達33,076輛 ，年增3.7%、月增5.3%，呈現年月雙增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。