中油80歲 宣示守護能源安全

台灣中油公司昨（1）日舉行80周年慶祝大會。80年來，台灣中油從早期奠定國家建設基石，到現今全力滿足百工百業能源需求，始終扮演穩定供應的重要角色。展望未來，台灣中油持續強化能源韌性與低碳轉型，守護國家能源安全，並朝多元、永續的能源發展方向穩健邁進。

「台灣中油，一直都在」80周年慶祝大會活動，包括賴清德總統、總統府資政沈榮津、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德、經濟部次長賴建信等，昨日與台灣中油董事長方振仁共同見證多元創新邁向永續發展的新里程。

近年國際能源市場受俄烏戰爭、美國關稅政策及中東戰事等影響，全球能源供應面臨高度不確定性。自2月28日美伊戰爭爆發，台灣中油迅速啟動「提前調貨、同業換貨及市場購買現貨」應變措施，高雄林園廠第四輕油裂解工場也提前於4月復工，全力確保國內油氣與石化原料等產品穩定供應。

台灣中油秉持多元布局策略，持續開發查德、澳洲等既有海外礦區，推動國內液化天然氣第三接收站二期、台中廠三、四期及洲際接收站等增擴建計畫。為提升營運效能，台灣中油持續導入人工智慧（AI）應用，深耕製程優化、設備異常與退化預測及強化場域安全管理等領域，朝智慧化與永續化之企業發展。

此外，台灣中油積極推動各項減碳工作，過去五年累計減碳近60萬公噸，規劃於今年下半年供應永續航空燃油（SAF）與海運生質柴油（B24）；在潔淨能源領域，已經建置高雄楠梓加氫示範站，宜蘭土場地熱發電廠亦完成設備試運轉，以各項實質行動逐步落實淨零承諾。