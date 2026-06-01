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抗告工程會停權案遭法院駁回 大同：不影響既有財務業務

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同（2371）與內政部移民署因政府採購公報事件引發的法律訴訟，台北高等行政法院1日正式做出判決。圖為大同公司台北設計工廠大樓。記者鄭清元／攝影
大同（2371）與內政部移民署因政府採購公報事件引發的法律訴訟，台北高等行政法院1日正式做出判決。圖為大同公司台北設計工廠大樓。記者鄭清元／攝影

大同（2371）與內政部移民署因政府採購公報事件引發的法律訴訟，台北高等行政法院1日正式做出判決。根據大同公告，台北高等行政法院判決結果為「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」，大同在該案中被判敗訴。

大同對此表示，目前已收受判決書，由於先前已被刊登政府採購公報，因此本案判決結果並未對財務與業務產生其他新增影響。

回顧本起訴訟始末，大同在2025年5月15日公告遭內政部移民署刊登政府採購公報，大同因不服該項決定，隨後於同年7月11日正式向台北高等行政法院提起撤銷訴訟（案號為114年度訴字第682號），藉此捍衛公司權益。

不過，歷經近一年的審理，台北高等行政法院仍於今日駁回大同的訴訟請求。針對敗訴後的後續處置，大同方面強調，將會委請律師進行後續法律事宜，持續採取相關法律行動以確保公司權益。

業界分析，雖然大同在本案吞下敗訴，但對公司實質營運衝擊有限。大同去年5月因政府採購法遭停權三年，導致無法直接投標公共標案，過去這部分占電力事業群總營收五成，市場一度憂心營收獲利驟減。

不過，大同經營團隊隨即調整國內外接單策略，一方面在去年6月一口氣新設大同動力電機、大同電纜及大同智慧電表三家全資子公司，專營電力相關業務，以新主體加速爭取國營事業招標業務，近期旗下大同智慧電表已順利取得台電5月採購案，成功破局。

另一方面，大同也靈活調配國內外產能，將原先供應國內公共工程的空出產能及業務重心，全面轉向衝刺海外市場，藉由分散市場來彌補國內訂單缺口。在子公司重奪政府標案與重心轉向海外雙軌策略下，已大幅降低此停權事件帶來的財務與業務衝擊。

大同 移民署 內政部

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