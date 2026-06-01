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發現薇趨勢／記憶經濟學

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

不知道你有沒有過這樣的經驗？在YouTube聽歌時，尤其是老歌，讓人真正駐足的未必是副歌，而是影片下方的留言區。

留言區常有類似的留言：「爸爸很愛這首歌，現在他不在了」、「正在海外打拚，聽到前奏就會想起台南老家，因為媽媽特別喜歡那首歌」或「2026年還有人在聽嗎？」這些看似無聊的抒發行為，更像是在確認自己的青春不是只剩「我」記得。

我們在Facebook上爭論，在LINE裡應付生活，在Threads上丟出即時情緒，在Dcard和PTT裡匿名告解。但許多最柔軟、最不想被辯論、也不需要被解決的記憶，都被默默收在YouTube老歌留言區。那裡不像一般社群平台，不要求你表態，也不要求你表演。你可以只是留下一句話，就像把紙條塞進牆縫裡。

法國《世界報》最近也觀察到，YouTube音樂影片下方的留言區，正在變成一種數位日記。人們在那裡留下失戀、疾病、死亡與懷舊。音樂影片不再只是被觀看的檔案，而成了一個可以容納私人記憶的公共空間。

事實上，留言區也依照不同的歌曲類別，傳遞不同世代的故事。台語老歌留言區，留下的常常是年少記憶。有人想起父親開車時放的卡帶，有人想起母親在廚房哼歌，有人長大後才聽懂歌詞裡的漂泊、忍耐與不甘心。

很多父母不寫日記，不留下回憶錄，也不擅長向子女說自己的孤單；但他們反覆播放過的歌，默默替他們保存了一部分人生。多年後，下一代在YouTube上重新聽見，那些留言就像遲來的家書。

華語金曲留言區則像七、八年級生的青春集散地。周杰倫、五月天、蔡依林的歌前奏一下，思緒就被帶回年紀還小的自己，或者某個再也回不去的暑假。

所以「現在還有人在聽嗎？」這句留言其實不只是問有沒有人在線上。它真正問的是：還有人記得那個年代嗎？

台灣的YouTube老歌留言區，不能只被理解成「懷舊」。它更像一種集體回憶的總和。

每一代人都在不同歌曲底下確認自己的存在：民歌底下有校園記憶，台語歌底下有家庭記憶，偶像劇主題曲底下有愛情記憶，樂團歌曲底下有青春與社會參與。

這或許也是一種新的「記憶經濟學」。過去我們談一首歌的價值，常看點閱率、版權收益、串流分潤或演唱會票房；但在YouTube的老歌留言區裡，價值不只來自被播放了多少次，也來自它承載了多少人的人生片段。

台灣人的數位記憶，不一定存在雲端硬碟，也不一定存在社群帳號，而是散落在一首首歌的留言區。那裡保存的不是大歷史，而是小人生：父母、青春、故鄉、夜市、客廳、畢業、當兵、加班、失戀，以及再也回不去的夏天。

在一個網路愈來愈吵、愈來愈即時、愈來愈要求立場的時代，老歌留言區之所以珍貴，是因為它讓人可以不用辯論、不用經營形象、不用成為公眾，只是短暫地成為自己。

過去，我們以為網路會讓人愈來愈疏離。但在某些老歌下面，網路反而保存了一種很老派的溫柔：有人唱，有人聽，有人記得，也有人在多年後輕輕留下一句，我也曾經在這首歌裡活過。

台南

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