從寓言學管理／以身作則 凝聚組織共識

話說，齊靈公酷愛讓嬪妃女扮男裝，風氣傳遍全國。靈公認為有傷風化，下令嚴禁仍無法遏止，便向晏子求教。晏子直言：「您自己在宮中行此，卻要求百姓禁止，這就如同『掛牛頭、賣馬肉』，又怎能讓人信服？」靈公醒悟，立即停止宮中行為，風氣果然自然消退。

──《晏子春秋‧內篇雜下》

這故事提醒主管，「牛頭」與「馬肉」一致，組織才能贏得信任，所推動的核心價值才能落地；若言行不一，再嚴格的績效制度，所宣示的價值觀仍將淪為形式。

孟子說：「上有好者，下必有甚焉者矣。」意即：上位者的喜好，下位者必迎合仿傚。因為，人性中，有一種模仿機制，部屬會下意識地將主管當作行為標竿，此即「上行下效」。

所以，領導者舉止，是組織中最具影響力的示範。它如同一股隱形的超級力量，驅動著團隊行為。故事中，齊國盛行女扮男裝的風氣，就是一種居下者仿效上位者的展現。

若領導者說一套卻做一套，組織便陷入「雙重標準」的泥沼。譬如，禁止部屬抽菸，主管卻菸不離手；要求加強客戶服務，主管卻對顧客冷漠敷衍。此時，不論規章再嚴密、口號再響亮，都如「掛牛頭賣馬肉」，掩不住真相。

晏子所言的「牛頭」，象徵標語與制度；而「馬肉」則是實際行為與落實。「掛牛頭、賣馬肉」在於提醒齊靈公，其政令與行為不一致，方導致難以移風易俗。

組織往往精心設計核心價值，張貼於牆上、員工手冊，甚至，成為招募口號。然而，真正決定價值觀生命力的，不是文字本身，而是主管的實際行為。

如果說一套、做一套，核心價值就淪為裝飾門面的牛頭，最終被識破，甚至產生反感。唯有領導者以身作則，核心價值才會轉化為真正的馬肉，吸引有共鳴者聚集，並成為組織共識。為確保管理者的言行能一致，以下提出幾個提醒。

一、願景須真實：願景不是噱頭、公關用語，而是發自組織內心的理想方向。須先檢核願景是否為真，因願景是核心價值的中長期行動目標。

二、核心價值與願景強相關：依據願景，制定出達成願景的共同行為準則。也就是說，所選擇的核心價值，應與願景強相關。

三、依據核心價值考核：績效考核應納入核心價值，展現愈多的核心價值行為，將獲得較高的獎酬，讓成員在制度引導下，調整言行。

四、領導者需自我要求：績效管理不只要求部屬，更是對主管的提醒。當主管自己都未能遵循規範，制度就失去權威。

今日企業吸引外部人才或消費者，常仰賴願景與核心價值所塑造的雇主品牌。基於對於品牌形象的認同而進行消費或選擇加入組織。

如同消費者追捧明星代言商品，本質上就是借助明星的形象。當代言明星的言行舉止不當導致形象崩壞，所代言品牌價值也隨之受損。

同樣地，若企業主管的言行與價值觀背道而馳，出現「掛牛頭賣馬肉」的狀況，則企業文化與雇主品牌，也將瞬間失去說服力。

齊靈公的故事提醒我們，制度與宣示只是「牛頭」，真正能感召人心的，是領導者的「馬肉」：真實可見的行為。