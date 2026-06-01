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商業興觀點／關係設計 打造品牌護城河

經濟日報／ 葉懿儀（商研院南部院區研究員）

近年來，K-pop產業在全球娛樂市場展現驚人的擴張速度。即使在數位串流普及的時代，實體專輯銷量仍持續成長，巡迴演唱會幾乎場場爆滿，周邊商品也銷售穩定。這些現象顯示，K-pop的商業動能並未隨產業結構的變化而削弱。

這股力量並非僅來自內容本身，而與粉絲高度參與的行為模式密切相關。K-pop的成功所揭示的，不只是文化輸出的能力，更是一種不同於傳統線性商業模式的運作邏輯。

在傳統商業邏輯中，消費者通常被視為價值鏈的終端：企業完成研發、生產與行銷後，透過交易將產品交付給市場，價值創造似乎也在此告一段落。

然而，在K-pop的模式裡，消費行為只是參與的起點。購買專輯或門票之後，粉絲透過社群分享內容、參與應援活動，甚至自發宣傳與翻譯，使作品影響力在社群中持續擴散。價值創造因此不再止於一次交易，而形成能自我延續的循環。

這正是近年常被討論的「粉絲經濟（Fan Economy）」：消費者不只是購買者，更可能成為品牌的傳播者與價值共同創造者。

以韓國女子團體BLACKPINK為例，其全球粉絲社群BLINK展現高度的參與力量。當新作品推出時，各國粉絲常在社群平台自發組織串流播放、翻譯內容並推動話題討論。

這些行動大幅提升作品的全球曝光度，也讓品牌聲量在不同市場持續擴散。某種程度上，粉絲不只是觀眾，更是品牌生態系中的參與者。

這樣的循環並非偶然，而是一種經過設計的「參與式商業模式」。K-pop透過持續內容曝光、成員成長敘事與多層次產品設計，延長粉絲的參與周期，使顧客在日常互動中逐漸累積情感連結。

當顧客願意投入時間與情緒，品牌影響力便不再完全依賴單向推播，而逐漸轉化為社群內部持續運作的機制。品牌成長的來源，也從一次性的廣告效果，轉為關係強度的長期累積。

對企業而言，這是一個關於「關係設計」的重要啟示。當產品功能愈趨同質化，企業之間真正拉開差距的，往往不是性能或價格，而是品牌是否能讓顧客持續參與。

消費者參與不僅支付金錢，也投入時間；而時間的沉澱，往往比單次交易更能累積黏性。當企業能透過制度與機制設計，將情感連結轉化為持續互動，顧客便成為價值循環的一部分。

不過，讓顧客長期投入注意力並不容易。企業必須持續維持內容品質與互動節奏，而非追求短期爆發。關係設計的核心，在於建立一種讓顧客自然願意參與的結構。

未來的市場競爭，或許不再只是產品力的賽跑，而是關係設計能力的較量。產品可以被複製，價格可以被壓低，但由參與所織成的價值網絡，卻難以在短時間內被複製。

當顧客成為價值循環的一部分，企業所面對的將是一種全新的競爭邏輯。未來真正難以被複製的不只是產品，而是企業所建立的關係設計能力。

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