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智慧經營／衛司特科技董事長林世民 資源再造 化身城市礦山

經濟日報／ 魏興中
衛司特董事長林世民獨創的電解銅廢液處理技術受到業界關注。記者黃仲裕／攝影
衛司特董事長林世民獨創的電解銅廢液處理技術受到業界關注。記者黃仲裕／攝影

2026年初，台灣電子化學回收處理領域迎來了一個關鍵轉折點：衛司特科技正式併購城鋒科技。這不僅是兩家企業的單純結盟，更象徵著這家成立超過25年的「廢水英雄」，正從單一的金屬回收設備商，全面轉型為跨產業的「城市礦山」實踐者。

在這場轉型背後，衛司特（6894）董事長林世民以其獨到的經營哲學與技術洞見，帶領公司在激烈的綠能環保市場中脫穎而出。

穩健經營 價值導向

林世民回顧公司發展歷程時，勾勒出一條清晰的經營軌跡。自2001年成立以來，衛司特並非盲目追求爆發性成長，而是堅持以技術為核心穩健擴張。2006年，公司確立了「價值導向」（Value-Oriented）的營運模式，這成為後來跨足鉛酸電池回收等新興領域的重要基礎。

衛司特的成功，在於如何透過「技術服務化」與「資產輕量化」策略，在半導體、PCB與面板三大高度競爭的產業中，築起極高的競爭護城河。對林世民而言，環保不僅是義務，更是一門結合技術深度與商業智慧的精密科學。

林世民指出，衛司特的核心競爭力在於獨創的「廠中廠」概念。不同於傳統處理廠需將有害廢液載往廠外處理，衛司特直接將精密回收設備進駐客戶廠區。

以PCB相關指標大廠為例，這種BOO（Build-Own-Operate）模式不僅省下龐大的有害廢物運輸成本與隱含的環保風險，更因為衛司特設備與廠務系統的高度整合，形成了一種「共生關係」。

經濟效益 三方共享

由於設備均已折舊完畢，潛在競爭者若想切入，不僅要面臨價格競爭，還必須面臨客戶停產與重新配管的高難度障礙。這種具備高度「複製貼上」特質的成功模式，讓衛司特與指標性客戶間形成了極高的忠誠度與黏著度。

除了技術硬實力，衛司特「共享價值」的績效管理方式也是業界獨有的亮點。在管理風格上，林世民採取極度扁平化的組織結構，派遣工程師直接駐點於相關大廠廠區。公司內部則推行「目標分紅機制」，若回收產量達標或超標，所產出的經濟效益由客戶、公司與員工三方共享。

這種將「節能減廢」與「利潤增長」掛鉤的機制，讓第一線員工的角色從傳統的維護人員轉變為客戶的「價值創造夥伴」，激發了極高的工作動力與服務品質。

衛司特的成長與台灣電子產業的技術升級息息相關。2016年是公司發展的另一個重要節點，衛司特成功將技術引進半導體與面板供應鏈。目前，半導體指標大廠全台多個廠區的銅廢液需求，幾乎均由衛司特對接，甚至如國際半導體大廠的檳城廠也成為其合作夥伴。在面板領域，隨著產線從鋁轉銅，加上大尺寸、高刷新率螢幕的需求帶動，衛司特成功打入各陸系大廠供應鏈，憑藉卓越的技術穩定性實現直接簽約，成為少數能深入其廠務系統的台資企業。

展望未來，AI產業的爆發為衛司特帶來了新的成長曲線。去年以來，AI伺服器板需求急升，推動多層板的高深寬比電鍍技術進步，對「不溶性陽極」材料需求激增。衛司特在脈衝電鍍領域的超前布局，使其能精準捕捉市場先機。

從過去的廢水處理，到如今的資源再造，衛司特正以「城市礦山」的姿態，持續在全球永續供應鏈中扮演關鍵角色。

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