前五月六都移轉量寫歷史第三低量 專家：第2季央行會議牽動下半年買氣

根據六都地政局公布的5月份建物買賣移轉棟數，2026年5月台北市1,917棟、月減3.2％、年增10.7％，新北市3,937棟、月增12.4％、年減18.3％，桃園市2,731棟、月減5.6％、年減16.4%，台中市3,270棟、月增4.1％、年減3.5％，台南市1,515、月減4.4％、年減12.8％，高雄3,188棟、月增23.6％、年增41.4％，5月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數16,558棟、月增5.6％、年減3.7％。

觀察2026年1-5月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市9,987棟、年增2.8％，新北市18,361棟、年減2.3％，桃園市14,553棟、年減9.1％，台中市14,991棟、年減12.5%，台南市8,044棟、年增4.5％，高雄市13,309棟、年增4.3％，1-5月六都總計79,245棟、年減3.5％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年前五月成屋交易量為自1999年有紀錄以來第三低量，僅高於2017年的78,282棟與2016年的64,661棟，顯示整體市況仍在低檔盤整。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，從5月買賣移轉棟數來看，僅新北與高雄在新案交屋的挹注下，移轉量出現顯著攀升；其餘主要都會區則較4月大致持平，甚至略有回落，反映整體市況仍偏疲軟。究其原因，還是在於買賣雙方對價格認知存在落差。近期實際出門看屋的民眾雖有增加，但因價格難以達成共識，加上央行理監事會前夕市場觀望情緒較重，導致成交節奏放緩、交易周期拉長。

莊思敏表示，第2季央行理監事會議即將登場，房市信用管制是否會進一步放寬，再度成為市場焦點。在台股表現強勁、市場資金充沛的背景下，央行對於房市政策的態度勢必會更加審慎，以免貿然鬆綁引發市場過熱。

莊思敏認為，考量到房市已經進入盤整期，交易量大幅下滑，個別區域房價亦有所修正，加上銀行不動產貸款占總放款比率已降至35.42%，回到第七波信用管制前的水準，因此現行的信用管制措施確實存在適度調整的空間，對下半年房市買氣更是動見觀瞻，但預期政策仍將以精準調控為原則，鬆綁幅度應相對有限。

莊思敏指出，目前市場上的投資客已大量退場，現階段的購屋主力主要分為兩大類，其中自住客群多青睞低總價、符合新青安貸款額度的產品，而置產族群則傾向將股市獲利的部分資金，轉往更保值、更穩健的不動產，因此高總價產品未來的表現，同樣值得關注。