櫃買引資 助攻亞資中心

台北國際電腦展全球科技盛事開幕前夕，櫃買中心攜手凱基證券舉辦展前論壇，由優質企業與機構法人直接面對面溝通，吸引國際資金活水注入櫃買市場，展現台灣邁向亞資中心的實力。

全球科技產業指標性的年度盛會「2026台北國際電腦展（COMPUTEX）」於今（2）日隆重登場。為協助國內科技產業提前布局、鎖定全球投資人目光，櫃買中心與凱基證券搶先在昨日聯合舉辦「TPEx&KGIPre-Computex Taiwan Corporate Day」引資活動，在全球科技大展前夕吸引資本市場關注。

櫃買中心董事長簡立忠表示，台北國際電腦展是全球科技產業的盛事，每年皆吸引來自世界各地的產業專家、科技業者、國內外投資人以及媒體朋友都來共襄盛舉。在此國際焦點匯聚的時刻，今年櫃買中心再度和凱基證券合作，在展前舉辦「TPEx&KGIPre-Computex Taiwan Corporate Day」活動，力邀十家優質上興櫃公司參與，包括信驊（5274）、雙鴻、鈺太、台燿、光洋科、長科*、鈺祥、精測、新應材以及家登，簡立忠強調，這些公司都是在各個產業領域中的績優公司，在各自的市場中扮演關鍵角色。

櫃買市場表現優異，5月29日櫃買指數收443.64點，2026年累計上漲60.60%，而富櫃50指數上漲幅度更是達到96.42%。而櫃買指數於昨日收446.02點，再創歷史新高。今年5月份，上櫃股票日均值超過3,000億元，同步創櫃買市場歷史高點。外資交易金額（日均）占比達28%以上。

5月6日上櫃股票成交值達4,290億元，也創下歷史單日新高紀錄。目前888家上櫃公司中，電子科技及生物科技業約占七成，與美國NASDAQ相近，都是科技公司掛牌的聚落。

台灣不僅擁有全球最完整的半導體產業生態鏈，櫃買中心更積極扮演孵育搖籃的角色，助力更多元、具備核心技術的半導體「護國群山」。上興櫃公司當中也有許多產業領導廠商以及隱形冠軍，值得投資人進一步關注與了解。

凱基證券董事長許道義則表示，今年特別邀請了十家在各個關鍵領域表現卓越的上興櫃企業，陣容比往年更加龐大，範圍也更加深廣，從引領AI浪潮的運算核心、高效能散熱技術，到半導體先進製程所需的關鍵材料、精密封裝與環境監測設備。透過本次近距離的交流與分享，能讓投資人更透徹地理解台灣企業如何在全球科技賽局中，持續構築難以超越的競爭門檻。

本次與會公司多集中於AI及半導體製程等領域，是台灣科技產業發展的重要推動力。

本次活動除了吸引國內眾多資產管理公司與保險公司外，也有海外的專業投資機構積極參與，反映出國際資金對於台灣科技產業的高度關注，吸引國內外資金活水不斷注入櫃買市場，提升了我國資本市場的深度與競爭力，也積極落實主管機關發展台灣成為「亞洲資產管理中心」的目標。

信驊 深化平台管理

信驊科技發表FPGA整合方案AST1840系列，以輔助管理控制晶片（Satellite Management Controller-SMC）AST1040與FPGA功能合而為一（SMC+eFPGA），為開發者提供極高的可程式邏輯彈性。

在安全性晶片（PRoTSoC）方面，最新款輔助管理晶片（SMC），以及全系列Caliptra開放式安全架構晶片，升級至Caliptra2.X架構。

此晶片不僅提供矽層級（Silicon-level）的硬體信任根（RoT），更具備物理防竄改功能，能夠有效杜絕硬體層面的惡意攻擊。

信驊科技透過整合eFPGA的高度彈性與硬體信任根的嚴密守護，信驊科技正重新定義新一代伺服器的安全管理標準，確保資料中心在面對複雜的威脅時，具備更穩健的恢復力與控制能力。

雙鴻 展現散熱戰力

雙鴻科技今年的展覽主題為「Beyond Cooling, Beyond Energy」，涵蓋氣冷與液冷技術的完整散熱方案，包含伺服器、筆電、VGA等應用，展現在散熱與永續節能領域的硬實力。

雙鴻董事長林育申表示，面對AI產業高耗能、高散熱挑戰，液冷不再是「選配」，而是不可或缺的「標配」。雙鴻不只做散熱，更致力為伺服器省電、為地球減碳，讓散熱系統成為支援算力的神隊友。

雙鴻以格物致知的企業精神，不斷致力於散熱產業升級與技術創新，超前部署開發多項關鍵技術，本次展出重點包括：一、超前部署液冷技術新應用；二、節能與永續液冷系統設計；三、實踐客製化整合服務力；四、自製關鍵零組件。

雙鴻持續投入高效能與節能散熱技術研發，深化全球市場布局，攜手產業夥伴迎接AI與綠色運算新機遇，雙鴻攤位在南港展覽館一館（展位號碼J0806），歡迎蒞臨參觀。

鈺太 高階產品發酵

鈺太科技2026年第1季受惠於高階數位MEMS麥克風（D-MIC）出貨動能持續增溫，高階AIPC、車載麥克風的出貨增加，第1季合併營收達新台幣5.37億元，整體營收與獲利表現維持成長。在產品組合及供應鏈整合優化等成本控管效益帶動下，毛利率已突破50%以上新高，三率皆較2025年大幅成長，整體表現優於市場預期。

隨著語音辨識精準度與降噪功能要求提高，帶動高信噪比（HighSNR）D-MIC出貨占比持續攀升，此外車載智能座艙麥克風也穩定出貨，成為本季主要成長動能。AI裝置與使用者互動愈加頻繁，高品質的語音輸入已成為硬體標配。鈺太在技術與產能的領先布局，將在這一波產業趨勢中持續獲益。

鈺太將持續推廣車載應用及醫療級助聽器市場，投入高階感測技術應用研發，強化技術門檻，推動中長期穩健成長與長期競爭力。

光洋科 創造高價值

光洋科第1季財報合併營收為145.58億元，營業毛利達26.54億元，營業利益20.21億元；歸屬於母公司淨利15.14億元，單季每股稅後純益（EPS）2.54元，展現出強勁的獲利與營運動能。

光洋科是全球先進材料解決方案領導廠商，也是世界最大硬碟靶材製造商。公司核心業務提供多項薄膜沉積靶材，涵蓋雲端儲存與顯示器等高階科技應用領域。

受惠於AI算力與海量數據帶來的大趨勢，公司持續搶攻大容量硬碟冷資料儲存商機。

憑藉核心貴金屬回收精煉技術，光洋科不僅達成年減逾36萬噸碳排的顯著效益，更確保關鍵原物料「在地供應」的絕對可靠性。

未來，光洋科將擴大競爭優勢，優化產品組合並提升研發實力，為市場與股東創造最高價值。

長科 加速擴張衝刺

長華科技主要產品為IC及LED導線架，為全球前三大IC導線架供應商。第1季營收36.72億元，季增5%、年增15%；歸屬母公司淨利4.69億元，年增12%，EPS為0.51元。產品營收比重方面，QFN占30%、IC導線架32%、Discrete 18%、QFP 11%、EMCLED 9%。其中，IC與Discrete產品營收年增與季增皆達雙位數。

受惠於AI資料中心及伺服器電源需求成長，電源管理與高壓系統架構已成主流，導線架憑藉卓越的導電與散熱效能，亦為支援高速運算與電力傳輸不可或缺的關鍵零組件。長科*憑藉優異的技術和精密的製程，電源管理IC導線架接單動能升溫，市場地位穩固。

因應客戶需求成長，長科*持續推動馬來西亞與中國擴產計畫，透過新產線與高附加價值產品，持續鞏固在導線架領域的領先地位。

鈺祥 領航綠色濾網

鈺祥企業專注於氣態分子汙染物（AMC）過濾技術之研發與製造，為目前全球先進製程微汙染防治領域之中的重要供應商。

公司總部位於新北市，並於台南設有先進製程濾網與再生濾網製造基地，服務據點遍及台灣、美國、中國大陸、歐洲及日本等全球半導體產業聚落。

鈺祥已於多國取得超過100項專利，長期致力於提供整合研發、製造、物流與安裝服務之一站式AMC解決方案，並透過「再生型化學濾網」及「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」協助客戶提升半導體製程良率與永續效益。

隨著2奈米以下先進製程需求持續成長，公司亦將持續深化高階濾網技術布局，朝向全球半導體綠色濾網領導品牌目標邁進。

精測 關鍵技術支援

中華精測科技股份有限公司為中華電信轉投資的半導體測試介面板大廠。公司前身為中華電信研究所內部的高速PCB團隊。公司核心業務專注於晶圓測試卡（ProbeCard）與IC測試載板（LoadBoard）之研發、製造與銷售，主要提供半導體產業所需的測試介面TotalSolution服務。

中華精測是全球半導體產業中，少數具備「AllInHouse」的廠商，成功建構出從研發、設計、製造之測試介面整合服務企業。

精測憑藉大電流、高腳數、微間距及AI自動化生產技術，結合機構、電學、化學、光學四大核心能力，提供客戶高階測試介面解決方案。

服務據點橫跨台灣（桃園、新竹、台中、高雄）、美國、日本及中國大陸，為全球半導體科技提供關鍵的良率檢測技術支援。

新應材 拚微影材料

新應材持續布局半導體先進微影材料，已成功導入2奈米關鍵微影製程，並持續研發、驗證更先進製程的材料。除光阻周邊材料外，新應材亦積極投入半導體及光學元件應用之DUV光阻劑開發，持續強化產品技術深度與應用範疇，並有望成為台灣首家切入半導體DUV光阻市場之供應商。

伴隨著AI蓬勃發展，為因應半導體先進製程材料研發、試量產及擴產需求，新應材決定投資興建龍潭科學園區新廠，投資金額約新台幣35億元，以提升先進製程材料研發與製程驗證能力，同時完善研發到量產之銜接效率及產能配置彈性。

新應材為了將營運布局擴大至半導體微影製程以外以及先進封裝領域，除了厚實研發實力，並積極投資國內具創業家精神且專注特化材料研發的材料公司，以強化台灣半導體材料供應鏈的競爭力，更提供客戶更多元的產品，進一步穩固台灣半導體產業持續領先的競爭力。

家登 強攻先進製程

受惠於全球先進製程資本支出加速，大客戶擴廠進度如期，家登EUV極紫外光光罩傳送盒出貨暢旺，同步帶動營收與獲利，4月營收8.86億元再創單月歷史新高。

2026年先進製程延續高速成長，受惠於AI、高效能運算與高階智慧型手機需求持續升溫，家登從去年第4季起，先進製程載具出貨量來到不同以往之量能，並延續至今，充分反應大客戶加快先進製程節點，同步推動新廠建置與設備進機時程，帶動之高資本支出。家登身為EUVPOD全球主要供應商，直接受惠並推動稼動率攀新高，產能持續滿載，訂單能見度強勁。

伴隨家登晶圓載具在各地開花結果，台灣地區出貨量能顯著增加，大中華地區需求回升，其他海外地區亦有突破性進展。家登憑藉在載具解決方案的經驗與技術，協助客戶優化製程良率，提供更具效能的載具，家登相信兼具彈性與效率的服務速度將支撐家登持續成長，奠定長期領導者地位。