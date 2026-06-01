中石化董事會推舉新董事長 資深媒體人葛樹人接掌董座

中石化（1314）1日宣布，董事會已在1日依公司治理程序，正式推舉資深媒體人葛樹人擔任公司新任董事長，即日起生效。

中石化表示，葛樹人從事媒體工作逾30年，媒體管理實績涵蓋年代電視台、TVBS電視台副總經理，以及寰宇新聞台執行董事等要職，具備在高競爭、高透明度環境中帶領組織的豐富歷練。其學術與公共服務貢獻亦廣受肯定，長期於世新大學新聞系擔任客座教授，並應邀出任考試院國家文官學院、行政院人力發展學院講座，致力於業界實務與人才培育的深度接軌。

在企業治理面向，葛樹人曾先後擔任中華工程公司、力麒建設及台灣氣電公司獨立董事，在公司治理監督、風險把關與利害關係人溝通等核心職能上建立紮實的實務根基。

中石化新任董事長葛樹人表示：「中石化正處於轉型的關鍵節點，也是機會與挑戰並存的時刻。我將以開放的視野與務實的態度，與經營團隊攜手深化已啟動的轉型方向，持續強化公司的核心競爭力與治理品質，為全體股東與利害關係人創造長期可持續的價值。」

對於此次人事接任，中石化董事會表示，葛樹人的跨界背景與獨立視角，正是公司現階段推動組織轉型所需的領導特質。其媒體管理經驗所淬鍊的溝通能力與品牌思維，以及多年獨立董事職能所積累的治理敏銳度，將有助於凝聚內部共識、強化對外溝通，並在全球石化產業結構性調整的背景下，為公司開拓新的發展軸線。

董事會強調，本次接班規劃係依公司整體人才發展策略審慎佈局，確保治理團隊的穩定性與延續性。前任董事長陳瑞隆任內所奠定的務實轉型根基，包含資源聚焦、組織精實化及新興領域布局等方向，將在新任董事長領導下持續深化推進。公司整體財務狀況與核心業務營運維持穩定，各項既定業務計畫將依序推進，不受人事調整影響。

中石化誠摯歡迎葛樹人加入，並期許在新任領導人的引領下，公司得以持續秉持高度公司治理原則，與投資人、金融機構、同仁、客戶、供應商及地方社區等各界利害關係人攜手，共創企業永續發展的長期價值。