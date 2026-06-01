快訊

整理包／輝達GTC大會登場 黃仁勳演講重點一次看

專訪／苗可麗捧3千萬現金買房！看破「養兒防老」：女兒沒義務照顧我

歡迎輝達落腳北士科！北市府晚間點亮台北101 「點燈字樣曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

中石化董事會推舉新董事長 資深媒體人葛樹人接掌董座

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中石化（1314）1日宣布，董事會已在1日依公司治理程序，正式推舉資深媒體人葛樹人擔任公司新任董事長，即日起生效。 中央社
中石化（1314）1日宣布，董事會已在1日依公司治理程序，正式推舉資深媒體人葛樹人擔任公司新任董事長，即日起生效。 中央社

中石化（1314）1日宣布，董事會已在1日依公司治理程序，正式推舉資深媒體人葛樹人擔任公司新任董事長，即日起生效。

中石化表示，葛樹人從事媒體工作逾30年，媒體管理實績涵蓋年代電視台、TVBS電視台副總經理，以及寰宇新聞台執行董事等要職，具備在高競爭、高透明度環境中帶領組織的豐富歷練。其學術與公共服務貢獻亦廣受肯定，長期於世新大學新聞系擔任客座教授，並應邀出任考試院國家文官學院、行政院人力發展學院講座，致力於業界實務與人才培育的深度接軌。

在企業治理面向，葛樹人曾先後擔任中華工程公司、力麒建設及台灣氣電公司獨立董事，在公司治理監督、風險把關與利害關係人溝通等核心職能上建立紮實的實務根基。

中石化新任董事長葛樹人表示：「中石化正處於轉型的關鍵節點，也是機會與挑戰並存的時刻。我將以開放的視野與務實的態度，與經營團隊攜手深化已啟動的轉型方向，持續強化公司的核心競爭力與治理品質，為全體股東與利害關係人創造長期可持續的價值。」

對於此次人事接任，中石化董事會表示，葛樹人的跨界背景與獨立視角，正是公司現階段推動組織轉型所需的領導特質。其媒體管理經驗所淬鍊的溝通能力與品牌思維，以及多年獨立董事職能所積累的治理敏銳度，將有助於凝聚內部共識、強化對外溝通，並在全球石化產業結構性調整的背景下，為公司開拓新的發展軸線。

董事會強調，本次接班規劃係依公司整體人才發展策略審慎佈局，確保治理團隊的穩定性與延續性。前任董事長陳瑞隆任內所奠定的務實轉型根基，包含資源聚焦、組織精實化及新興領域布局等方向，將在新任董事長領導下持續深化推進。公司整體財務狀況與核心業務營運維持穩定，各項既定業務計畫將依序推進，不受人事調整影響。

中石化誠摯歡迎葛樹人加入，並期許在新任領導人的引領下，公司得以持續秉持高度公司治理原則，與投資人、金融機構、同仁、客戶、供應商及地方社區等各界利害關係人攜手，共創企業永續發展的長期價值。

中石化 董事長 寰宇新聞台

延伸閱讀

LINE TV整合後新布局 黃國瑜升任巧克科技新媒體總經理

「特定工廠AI永續大師講座」第八場登場 聚焦能源韌性與碳管理 助業者掌握低碳轉型新商機

台灣中油迎80周年 穩定能源供應、邁向永續未來

中油80周年慶 董事長方振仁：2030年自有油氣比例達10% 確保量足價穩

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

三鐵共構南港站為何成藍線租金最低點？專家揭兩關鍵

10分鐘直達信義區、三鐵共構，租金卻是藍線最低點。台北市地政局統計顯示，南港站近一年每坪均租約1,405元，低於龍山寺站的1,431元；信義房屋南港站前店李維倫分析，這是住辦混用與大坪數新成屋拉低統計均值所致，非地段弱勢。

中石化董事會推舉新董事長 資深媒體人葛樹人接掌董座

中石化（1314）1日宣布，董事會已在1日依公司治理程序，正式推舉資深媒體人葛樹人擔任公司新任董事長，即日起生效。

史上最慘五月 六都買氣創改制以來新低

房市冷淡期到來，住商機構據六都資料，六都5月建物買賣移轉棟數總計達1萬6558棟，月增5.6%，年減3.7%，為縣市改制隔年（2011年）以來，同期歷史新低；除正蛋黃區的台北、高雄火熱，其餘四都相對冷淡。

越南和發熱軋每公噸降13美元 鋼價出現下修

鋼市出現降溫訊號，越南和發高爐最新熱軋盤價每公噸降13美元、約當新台幣406元，新價為每公噸584至585美元（CFR），凸顯一路上漲的鋼價面臨修正壓力，後市受到關注。

史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

房市冷淡期到來，買氣也明顯分眾。住商機構據六都資料，六都5月建物買賣移轉棟數總計達1萬6,558棟，月增5.6%，年減3.7%，為縣市改制隔年（2011年）以來，同期歷史新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。