禾榮科總部大樓新建工程 進駐竹北生醫園區動土

新竹縣長楊文科1日出席加速器硼中子捕獲治療大廠禾榮科（7799）於新竹生物醫學園區舉行企業總部大樓新建工程動土典禮。楊文科表示，禾榮科在頭頸癌的診治上，創新、研發出AB-BNCT的技術來幫助病患解決痛苦，這對台灣來說，是一個跨時代的治療技術，造福鄉親，也歡迎更多高科技產業進駐竹北，企業發展興隆。

國內引領加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）整體解決方案的醫療科技大廠禾榮科，企業總部大樓將坐落於新竹生物醫學園區，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣副縣長邱俐俐等多位中央及地方官員首長，以及產官學研界重量級貴賓共同執鏟動土，齊聚見證禾榮科邁向新里程碑的重要時刻，新建工程預計於2028年完工，未來將成為禾榮科全球營運管理、頂尖研發創新與高端醫藥製造的核心基地。

禾榮科董事長許金榮指出，這次新建工程基地，為公司於2026年向新竹科學園區管理局正式承租土地。因應公司近年在AB-BNCT 技術領域的突破性發展，以及國際化專業人才的快速擴編，現有辦公與實驗空間已不敷使用，即便先前已多次向科管局申請擴租，仍緊繃至極限。因此，總部大樓的興建承載了全體同仁與投資人的極大期待。

規劃中企業總部大樓將打造為地上十層、地下三層的現代化智能生醫建築。建築內部除了規劃行政營運中心外，更將建置高規格的前瞻研發實驗室與符合國際標準的中子捕獲治療專用藥物廠房，全面因應未來全球市場龐大的設備裝機需求與藥物開發量能。

許金榮表示，自2020年禾榮科正式入駐新竹竹北生醫園區以來，始終專注於最前沿的癌症治療技術研發。這幾年來，不僅成功推進了臨床應用的步伐，更逐步構建出屬於台灣自主研發的精準醫療生態鏈。今天的動土典禮不僅僅是奠定了一棟大樓的基石，更是禾榮科從「技術研發階段」正式邁向「規模化商用與國際市場布局」的關鍵轉折點。未來將以此基地為核心，結合竹北生醫園區的產業聚落優勢，持續擴大在標靶放射治療市場的領先地位，為生技產業注入強勁的成長動能。

楊文科表示，禾榮科提供高效率精準癌症療法，利用含硼藥物在腫瘤細胞中的累積，並通過中子引發的物理反應進行細胞級的放射治療，結合了標靶治療和放射治療的優點，更加精準有效，也減少對周圍正常組織的傷害。期待禾榮科立足新竹縣、立足台灣、放眼世界，造福更多人。