史上最慘五月 六都買氣創改制以來新低

房市冷淡期到來，住商機構據六都資料，六都5月建物買賣移轉棟數總計達1萬6558棟，月增5.6%，年減3.7%，為縣市改制隔年（2011年）以來，同期歷史新低；除正蛋黃區的台北、高雄火熱，其餘四都相對冷淡。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，受央行管制、銀行限貸等影響，資金已明顯退守蛋黃區，讓過去仰賴話題炒作的重劃區，在這波打房中首當其衝。

根據六都地政局陸續公布資料，台北市5月移轉棟數為1917棟，雖較上月微幅下修3.2%，但與去年同期相比增幅達10.7%；至於新北市，5月移轉棟數雖較上月回溫12.4%至3937棟，但年衰退達18.3%，同時也創2017年以來同期最低；桃園市同樣慘淡，5月移轉棟數達2731棟，月減5.6%、年減16.4%，是2011年以來同期歷史最低；台中市5月移轉3270棟，較上月微增4.1%，但年減3.5%，表現相對持平，不過也創2021年以來同期最低；台南市5月則僅移轉1,515棟，月減4.4%、年減12.8%，也是2017年以來同期最低；而高雄市5月移轉棟數衝上3188棟，不僅較上月大幅成長23.6%，年增率更高達41.4%，月變動率、年變動率皆居六都之冠。

賴志昶觀察，台北市雖為房價最高的首善之都，不過在全台信用管制與政策夾擊下，高資產族群與換屋族群資金，反而選擇回防保值性最強的首都區；至於高雄市，受惠於半導體產業鏈投資發酵，帶動北高雄蓬勃發展，其中楠梓區、橋頭區更出現驚人爆量。至於新北、桃園、台中及台南等四都，賴志昶補充，在這波打房、限貸環境下，投資客相繼退場，市場冷淡也讓在地自住客觀望，使得部分生活機能尚未到位、短期供給過大的重劃區，自然面臨嚴峻賣壓，導致移轉棟數產生劇烈變化。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，依照近期央行理監事會議結果，顯示政府對於房市仍維持謹慎管控的態勢，雖說有微鬆綁相關政策，但整體第七波信用管制措施未見緩解，在貸款條件趨嚴環境下，下半年房市將持續呈現「強者恆強」格局。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，現市場需求仍以自住為核心，整體房市呈現量價趨穩的格局。因此，目前市場供給充裕、可選擇的物件多元，正是積極看屋比較的好時機。建議有意購屋的民眾把握這段房市盤整期，審慎評估自身財務承受能力，多方了解區域行情、耐心挑選，就能找到兼顧需求與預算的好屋。