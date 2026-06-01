越南和發熱軋每公噸降13美元 鋼價出現下修

鋼市出現降溫訊號，越南和發高爐最新熱軋盤價每公噸降13美元、約當新台幣406元，新價為每公噸584至585美元（CFR），凸顯一路上漲的鋼價面臨修正壓力，後市受到關注。

值得注意的是，和發上月才剛大幅調漲熱軋價格。5月公布的6月交期熱軋價格每公噸約調漲50美元，價格一度來到596至598美元，如今短短一個月後即轉為降價，等於將先前漲幅回吐約四分之一，反映市場需求出現變化。

上市鋼廠主管表示，受到中國大陸雨季需求放緩、東南亞市場競爭加劇，以及下游採購轉趨保守等因素影響，鋼價短期進入整理階段，但是否形成新一波跌勢，仍需觀察大陸市場後續變化。

上市鋼廠主管表示，目前價格回檔應視為漲多後的技術性修正，而非景氣反轉。首先，中鋼（2002）盤價仍維持連續六個月上漲格局，顯示上游鋼廠對後市仍具信心；其次，鐵礦砂與焦煤價格仍處相對高檔，對鋼價形成成本支撐。再者，美國AI資料中心建設、能源基礎設施投資以及中東重建需求，仍將持續帶動全球用鋼量。