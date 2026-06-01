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房市冷淡期到…迎接史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

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史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

房市冷淡期到來，買氣也明顯分眾。住商機構據六都資料，六都5月建物買賣移轉棟數總計達1萬6,558棟，月增5.6%，年減3.7%，為縣市改制隔年（2011年）以來，同期歷史新低。

綜觀各都表現，其中正蛋黃區的台北市、高雄市相對火熱，其餘四都相對冷淡。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，受央行管制、銀行限貸等影響，資金已明顯轉進蛋黃區。

根據六都地政局陸續公布資料，5月六都買賣移轉棟數中，台北市5月移轉棟數為1,917棟，雖較上月微幅下修3.2%，但與去年同期相比增幅達10.7%；至於新北市，5月移轉棟數雖較4月回溫12.4%至3,937棟，但年衰退達18.3%，同時也創2017年以來同期最低。

桃園市同樣慘淡，5月移轉棟數達2,731棟，月減5.6%、年減16.4%，是2011年以來同期歷史最低；台中市5月移轉3,270棟，較4月微增4.1%，但年減3.5%，表現相對持平，不過也創2021年以來同期最低；台南市5月則僅移轉1,515棟，月減4.4%、年減12.8%，也是2017年以來同期最低。

值得注意的是，高雄市5月移轉棟數衝上3,188棟，不僅較4月大幅成長23.6%，年增率更高達41.4%，月變動率、年變動率皆居六都之冠。

賴志昶觀察，此次台北、高雄南北兩大都會區買氣相對抗跌，其中台北市雖為房價最高的首善之都，不過在全國信用管制與政策夾擊下，高資產族群與換屋族群資金，反而選擇回防保值性最強的首都區。

至於高雄市，賴志昶分析，受惠於半導體產業鏈投資發酵，帶動北高雄蓬勃發展，其中楠梓區、橋頭區因新案大量交屋出現驚人爆量；接下來科技公司進駐區域所帶動的產業紅利，是否能續航，需要持續關注。

至於新北市、桃園市、台中市及台南市等四都，賴志昶指出，過去幾年大打重劃區、未來建設等題材的區域，在這波打房、限貸環境下，投資客相繼退場，市場冷淡也讓在地自住客觀望，使得部分生活機能尚未到位、短期供給過大的重劃區，自然面臨嚴峻賣壓，導致移轉棟數產生劇烈變化。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，依照首季央行理監事會議結果，顯示政府對於房市仍維持謹慎管控的態勢，雖說有微鬆綁相關政策，但整體第七波信用管制措施未見緩解。

徐佳馨認為，在貸款條件趨嚴環境下，下半年房市將持續呈現「強者恆強」格局，資金與買氣加速向具交通優勢、成熟商圈與產業進駐等實質利多的蛋黃區集中，自住客現階段應避免追逐短線話題，回歸自身需求，並關注地段基本面，才是持有房產能夠穩健保值的關鍵。

房市 高雄市

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