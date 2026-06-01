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威力德啟用營運總部 攜手羅氏打造完整醫檢生態圈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
威力德生醫全新營運總部啟用，打造完整醫檢生態圈。左五起：羅氏亞太次分區總經理何美雲、威力德董事長周國忠、台灣羅氏總經理趙樹蕙、威力德總經理陳泓仁。威力德／提供
威力德生醫全新營運總部啟用，打造完整醫檢生態圈。左五起：羅氏亞太次分區總經理何美雲、威力德董事長周國忠、台灣羅氏總經理趙樹蕙、威力德總經理陳泓仁。威力德／提供

威力德（7713）1日舉行全新營運總部大樓開幕典禮，邀集策略夥伴羅氏（臺灣）、優品醫事檢驗所、晶英康健診所及多家醫療機構代表出席。董事長周國忠表示，新總部整合體外診斷（IVD）試劑與設備經銷、醫療資訊整合服務及檢驗服務資源，打造完整醫檢生態圈，進一步提升營運效率與服務量能，成為未來成長的重要基地，看好全年營運表現持續向上。

威力德深耕醫學檢驗領域逾20年，周國忠表示，隨著業務規模持續擴大，公司啟動全新營運總部規劃，不僅是多年耕耘成果的展現，也是邁向下一階段成長的重要里程碑。此次開幕典禮由羅氏亞太次分區總經理何美雲及台灣羅氏總經理趙樹蕙出席，展現雙方長期合作關係。

威力德指出，新營運總部採多功能整合規劃，1至2樓為優品醫事檢驗所、3樓為晶英康健診所，4至5樓則為威力德生醫及優品生醫辦公空間，整體涵蓋醫學檢驗、健康檢查及數位健康應用等服務，進一步強化集團整合服務能力。

其中，優品醫事檢驗所深耕南台灣醫學檢驗市場，並為全台首家獲羅氏授權的示範實驗室。進駐新總部後，將透過更完善的檢驗空間與設備配置，提升檢驗效率、報告品質及檢測項目完整性。晶英康健診所則聚焦企業健康管理與整合式健檢服務，藉由專屬健檢空間與優化動線設計，提升企業客戶及民眾的健檢體驗。

周國忠表示，隨著優品醫事檢驗所與晶英康健診所正式進駐，新總部已形成涵蓋檢驗、健檢與數位健康應用的完整醫檢生態圈，未來將以此為發展核心，持續深化醫學檢驗與數位健康整合應用，朝打造高雄具代表性的數位醫療生技大樓目標邁進。

威力德新總部啟用後，將進一步串聯檢驗服務、健檢服務、試劑設備通路及醫療資訊平台，提升整體營運效率與客戶服務品質。

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