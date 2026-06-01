快訊

談判遲遲沒結果…伊朗外交部發言人：美不斷改變立場提新要求

黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

房市冷淡期到…迎接史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣國際農機展嘉義圓滿落幕 3天吸引42萬人次吸金5.2億

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁說，農機展讓大家知道現今農機的進步程度，農友來這裡帶回喜歡的農具，代耕業者也能持續為農民服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁說，農機展讓大家知道現今農機的進步程度，農友來這裡帶回喜歡的農具，代耕業者也能持續為農民服務。圖／嘉義縣政府提供

第20屆台灣國際農業機械暨資材展今天圓滿落幕，為期3天的活動吸引42萬人次參與，並創造5.2億元交易金額。縣長翁章梁表示，農機展讓大家知道現今農機的進步程度，這次也包括智慧農業以及農業部農改場的研究、技轉，是很綜合性的大型展覽，農友能帶回喜歡的農具，代耕業者也能持續為農民服務。

農機展2022年移師嘉義舉辦以來邁入第5屆，不僅規模持續成長，更逐步成為亞洲指標性的農業科技平台。展場導入智能系統的巨型曳引機、高精準農業無人機、智慧灌溉、智慧蜂箱、漁業無人遙控船、牛場智慧化管理應用，以驚人的速度升級轉型，將農業從傳統的勞力密集，推向了全新的智慧科技，也建立更多合作契機。

台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽說，從這次農機展可見效益逐年在進步，不管是廠商的知名度、成交量、回購率都逐漸攀升，也代表農機公會確實有發揮影響力，在缺工之下，讓農民達成高效率、省工化，未來公會也將盡最大的力量，支持翁章梁農工科技大縣的願景。

縣府農業處呼籲農友善加運用農業部農糧署推動的「省工高效及碳匯農機補助」，把握機會添購心儀且先進的農業設備，提升耕作效率與農業競爭力；凡符合補助資格者，請盡速提出申請，以免錯失補助時機。

台灣國際農機展嘉義圓滿落幕，3天吸引42萬人次吸金5.2億。圖／嘉義縣政府提供
台灣國際農機展嘉義圓滿落幕，3天吸引42萬人次吸金5.2億。圖／嘉義縣政府提供

嘉義國際農機展推動智慧轉型，吸引42名萬人次與科技業者參與。圖／嘉義縣政府提供
嘉義國際農機展推動智慧轉型，吸引42名萬人次與科技業者參與。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 農民

延伸閱讀

貿協：COMPUTEX預登買主破3萬 訂單效應已提前發酵

水稻保險理賠 4年累計15萬人次農民、27億元

2026台北國際食品系列展盛大登場 串接全球健康趨勢與食品工業智慧浪潮

中市半導體投資動能強勁 三大方案吸引近1,500億元投資

相關新聞

三鐵共構南港站為何成藍線租金最低點？專家揭兩關鍵

10分鐘直達信義區、三鐵共構，租金卻是藍線最低點。台北市地政局統計顯示，南港站近一年每坪均租約1,405元，低於龍山寺站的1,431元；信義房屋南港站前店李維倫分析，這是住辦混用與大坪數新成屋拉低統計均值所致，非地段弱勢。

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

史上最慘五月 六都買氣創改制以來新低

房市冷淡期到來，住商機構據六都資料，六都5月建物買賣移轉棟數總計達1萬6558棟，月增5.6%，年減3.7%，為縣市改制隔年（2011年）以來，同期歷史新低；除正蛋黃區的台北、高雄火熱，其餘四都相對冷淡。

越南和發熱軋每公噸降13美元 鋼價出現下修

鋼市出現降溫訊號，越南和發高爐最新熱軋盤價每公噸降13美元、約當新台幣406元，新價為每公噸584至585美元（CFR），凸顯一路上漲的鋼價面臨修正壓力，後市受到關注。

史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

房市冷淡期到來，買氣也明顯分眾。住商機構據六都資料，六都5月建物買賣移轉棟數總計達1萬6,558棟，月增5.6%，年減3.7%，為縣市改制隔年（2011年）以來，同期歷史新低。

威力德啟用營運總部 攜手羅氏打造完整醫檢生態圈

威力德（7713）1日舉行全新營運總部大樓開幕典禮，邀集策略夥伴羅氏（臺灣）、優品醫事檢驗所、晶英康健診所及多家醫療機構代表出席。董事長周國忠表示，新總部整合體外診斷（IVD）試劑與設備經銷、醫療資訊整合服務及檢驗服務資源，打造完整醫檢生態圈，進一步提升營運效率與服務量能，成為未來成長的重要基地，看好全年營運表現持續向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。