第20屆台灣國際農業機械暨資材展今天圓滿落幕，為期3天的活動吸引42萬人次參與，並創造5.2億元交易金額。縣長翁章梁表示，農機展讓大家知道現今農機的進步程度，這次也包括智慧農業以及農業部農改場的研究、技轉，是很綜合性的大型展覽，農友能帶回喜歡的農具，代耕業者也能持續為農民服務。

農機展2022年移師嘉義舉辦以來邁入第5屆，不僅規模持續成長，更逐步成為亞洲指標性的農業科技平台。展場導入智能系統的巨型曳引機、高精準農業無人機、智慧灌溉、智慧蜂箱、漁業無人遙控船、牛場智慧化管理應用，以驚人的速度升級轉型，將農業從傳統的勞力密集，推向了全新的智慧科技，也建立更多合作契機。

台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽說，從這次農機展可見效益逐年在進步，不管是廠商的知名度、成交量、回購率都逐漸攀升，也代表農機公會確實有發揮影響力，在缺工之下，讓農民達成高效率、省工化，未來公會也將盡最大的力量，支持翁章梁農工科技大縣的願景。

縣府農業處呼籲農友善加運用農業部農糧署推動的「省工高效及碳匯農機補助」，把握機會添購心儀且先進的農業設備，提升耕作效率與農業競爭力；凡符合補助資格者，請盡速提出申請，以免錯失補助時機。

台灣國際農機展嘉義圓滿落幕，3天吸引42萬人次吸金5.2億。圖／嘉義縣政府提供