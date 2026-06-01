租服業跨仲介開店 安家地產加盟店兩個月連開近50家

隨著租賃市場擴大與居住服務需求提升，不動產仲介服務業正從單純交易導向走向多元服務模式；住商機構董事長陳錫琮表示，為擴大客戶買賣屋交易服務，住商機構打造全新品牌「安家地產」，邀請有意跨入仲介市場的租屋業者加盟；兩個月吸引全國48家店加盟，顯示在買氣低量之際，眼光較遠的租賃業者在「擴大服務鏈」考量，透過加盟仲介新品牌，讓租服、仲介服務更多元，加值整體服務量能。

為打開仲介業低量交易，住商機構4月成立新品牌「安家地產」，向租賃服務業者招手；住商機構兩岸營運整合中心資深副總經理李杰峰表示，要讓租賃業者點頭、願意跨入仲介產業，其總部必須具備兩大條件，第一集團店數要夠多，第二總部願意分享Know-how，與加盟業者資源共享，才有機會促成。

目前住商機構旗下住商不動產店數約650家，大家房屋約180家，總計集團旗下總店數約達830家。

住商機構董事長陳錫琮表示，房地產市場雖然進入低量期，但產業需求其實正在轉變。過去房仲服務多半圍繞在買賣交易，如今消費者更重視從購屋、出租、管理到未來資產規劃的完整服務鏈，因此房地產服務業也必須跟著轉型。

李杰峰進一步分析，許多租賃住宅服務業者累積多年管理經驗，擁有穩定客源與在地服務能力，但在買賣仲介領域仍有發展空間；而部分傳統房仲業者則希望增加租賃及管理收入來源，以降低市場景氣循環對營運的影響。新品牌「安家地產」成立就搭起兩者之間的橋樑。

李杰峰指出，租賃業者透過加盟「安家地產」品牌，不僅能讓房仲與租服產業相互整合、彼此加值，更能進一步提升整體服務能量。

陳錫琮認為，房地產業向來被視為景氣循環產業，但每一次市場盤整，往往也是產業升級的重要契機。過去房仲業競爭的核心在於店數、物件與成交量，未來則將逐漸轉向服務深度、客戶經營以及資產管理能力；尤其在高齡化、少子化及大繼承潮等趨勢影響下，消費者對專業居住服務的需求將持續增加，相關市場規模也有望進一步擴大。

陳錫琮強調，安家地產兩個月吸引20家店簽約、28家電申請加入，總計全國拓點共48家，反映的不只是新品牌效應，更代表市場認同房地產業朝服務轉型的方向前進。

他指出，未來住商機構也將持續深化買賣、租賃與資產管理三大服務領域的整合，希望在市場轉折期中，協助加盟夥伴建立更穩健的經營模式，也為消費者提供更完整的居住解決方案。