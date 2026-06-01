快訊

談判遲遲沒結果…伊朗外交部發言人：美不斷改變立場提新要求

黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

房市冷淡期到…迎接史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

聽新聞
0:00 / 0:00

租服業跨仲介開店 安家地產加盟店兩個月連開近50家

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構4月成立新品牌「安家地產」，向租賃服務業者招手；住商機構兩岸營運整合中心資深副總經理李杰峰表示，要讓租賃業者點頭、願意跨入仲介產業，其總部必須具備兩大條件，第一集團店數要夠多，第二總部願意分享Know-how，與加盟業者資源共享，才有機會促成。記者陳美玲／攝影
住商機構4月成立新品牌「安家地產」，向租賃服務業者招手；住商機構兩岸營運整合中心資深副總經理李杰峰表示，要讓租賃業者點頭、願意跨入仲介產業，其總部必須具備兩大條件，第一集團店數要夠多，第二總部願意分享Know-how，與加盟業者資源共享，才有機會促成。記者陳美玲／攝影

隨著租賃市場擴大與居住服務需求提升，不動產仲介服務業正從單純交易導向走向多元服務模式；住商機構董事長陳錫琮表示，為擴大客戶買賣屋交易服務，住商機構打造全新品牌「安家地產」，邀請有意跨入仲介市場的租屋業者加盟；兩個月吸引全國48家店加盟，顯示在買氣低量之際，眼光較遠的租賃業者在「擴大服務鏈」考量，透過加盟仲介新品牌，讓租服、仲介服務更多元，加值整體服務量能。

為打開仲介業低量交易，住商機構4月成立新品牌「安家地產」，向租賃服務業者招手；住商機構兩岸營運整合中心資深副總經理李杰峰表示，要讓租賃業者點頭、願意跨入仲介產業，其總部必須具備兩大條件，第一集團店數要夠多，第二總部願意分享Know-how，與加盟業者資源共享，才有機會促成。

目前住商機構旗下住商不動產店數約650家，大家房屋約180家，總計集團旗下總店數約達830家。

住商機構董事長陳錫琮表示，房地產市場雖然進入低量期，但產業需求其實正在轉變。過去房仲服務多半圍繞在買賣交易，如今消費者更重視從購屋、出租、管理到未來資產規劃的完整服務鏈，因此房地產服務業也必須跟著轉型。

李杰峰進一步分析，許多租賃住宅服務業者累積多年管理經驗，擁有穩定客源與在地服務能力，但在買賣仲介領域仍有發展空間；而部分傳統房仲業者則希望增加租賃及管理收入來源，以降低市場景氣循環對營運的影響。新品牌「安家地產」成立就搭起兩者之間的橋樑。

李杰峰指出，租賃業者透過加盟「安家地產」品牌，不僅能讓房仲與租服產業相互整合、彼此加值，更能進一步提升整體服務能量。

陳錫琮認為，房地產業向來被視為景氣循環產業，但每一次市場盤整，往往也是產業升級的重要契機。過去房仲業競爭的核心在於店數、物件與成交量，未來則將逐漸轉向服務深度、客戶經營以及資產管理能力；尤其在高齡化、少子化及大繼承潮等趨勢影響下，消費者對專業居住服務的需求將持續增加，相關市場規模也有望進一步擴大。

陳錫琮強調，安家地產兩個月吸引20家店簽約、28家電申請加入，總計全國拓點共48家，反映的不只是新品牌效應，更代表市場認同房地產業朝服務轉型的方向前進。

他指出，未來住商機構也將持續深化買賣、租賃與資產管理三大服務領域的整合，希望在市場轉折期中，協助加盟夥伴建立更穩健的經營模式，也為消費者提供更完整的居住解決方案。

租屋 房地產 房仲

延伸閱讀

鴻海股價衝破300元 震旦通訊布局股東經濟搶攻AI智慧生活商機

逆境加碼升級精品場館，阿基里斯引領健身新時代

加盟總部注意！品牌授權、教育訓練費都要報稅

生醫雙引擎起跑！禾榮科竹北園區總部大樓動土 威力德高雄營運總部啟用

相關新聞

三鐵共構南港站為何成藍線租金最低點？專家揭兩關鍵

10分鐘直達信義區、三鐵共構，租金卻是藍線最低點。台北市地政局統計顯示，南港站近一年每坪均租約1,405元，低於龍山寺站的1,431元；信義房屋南港站前店李維倫分析，這是住辦混用與大坪數新成屋拉低統計均值所致，非地段弱勢。

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

史上最慘五月 六都買氣創改制以來新低

房市冷淡期到來，住商機構據六都資料，六都5月建物買賣移轉棟數總計達1萬6558棟，月增5.6%，年減3.7%，為縣市改制隔年（2011年）以來，同期歷史新低；除正蛋黃區的台北、高雄火熱，其餘四都相對冷淡。

越南和發熱軋每公噸降13美元 鋼價出現下修

鋼市出現降溫訊號，越南和發高爐最新熱軋盤價每公噸降13美元、約當新台幣406元，新價為每公噸584至585美元（CFR），凸顯一路上漲的鋼價面臨修正壓力，後市受到關注。

史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

房市冷淡期到來，買氣也明顯分眾。住商機構據六都資料，六都5月建物買賣移轉棟數總計達1萬6,558棟，月增5.6%，年減3.7%，為縣市改制隔年（2011年）以來，同期歷史新低。

威力德啟用營運總部 攜手羅氏打造完整醫檢生態圈

威力德（7713）1日舉行全新營運總部大樓開幕典禮，邀集策略夥伴羅氏（臺灣）、優品醫事檢驗所、晶英康健診所及多家醫療機構代表出席。董事長周國忠表示，新總部整合體外診斷（IVD）試劑與設備經銷、醫療資訊整合服務及檢驗服務資源，打造完整醫檢生態圈，進一步提升營運效率與服務量能，成為未來成長的重要基地，看好全年營運表現持續向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。