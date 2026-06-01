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5月新車掛牌數持穩達3.3萬輛 估6月衝4萬輛

中央社／ 台北1日電

汽車業者今天公布今年5月台灣新車掛牌數3.3萬輛，與原先預估持平，業者分析，5月雖然是民眾申報綜所稅月份，不過受惠於台灣人工智慧（AI）產業鏈蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，進而帶動內需市場。

展望6月，車界人士分析，考量車市進入傳統銷售旺季，各品牌擴大促銷方案刺激市場，加上近期美伊地緣政治衝擊對市場影響弱化，國際油價波動相較之前緩和，預估6月台灣新車掛牌量可來到4萬輛，較2025年同期成長17%。

根據統計，5月台灣新車掛牌數3.3萬輛，較4月3.14萬輛成長5.3%，比2025年同期3.19萬輛增加3.7%；今年前5月台灣新車掛牌數累計至16.09萬輛，較2025年同期16.46萬輛微減2.3%。

根據統計資料，和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS在5月合計登錄1萬2409輛，市占率37.6%，突破品牌在5月歷史同期市占率紀錄；其中TOYOTA於5月登錄9909輛，市占率30%，穩居龍頭。累計今年前5月TOYOTA與LEXUS合計市占率38.1%，是歷年次高。

和泰車評估，今年6月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.44萬輛，推估市占率36%。

在高級車款，根據統計，5月台灣高級車市場總登陸數降至8609輛，較4月6396輛成長34.6%，市占率較4月的20.4%回升至26%，較2025年同期成長8.5%；今年前5月高級車新車掛牌數3.75萬輛，年減11.1%。

業者分析，5月高級車市場持續受進口車關稅議題影響，消費者觀望氣氛仍濃，不過特斯拉（Tesla）5月交車1781輛，帶動5月高級車市場總登錄數回溫。

觀察進口車，根據統計，5月進口車登錄數1萬6945輛，市占率從4月的47%回升至51.2%。

新車 國際油價 TOYOTA

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