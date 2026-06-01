地上權市場吹寒風 國產署第二批地上權案全流標

國有土地招標冷颼颼。財政部國產署1日開標的115年度第2批招標設定地上權案，共推出10宗國有土地、權利金底價合計約5.96億元，但最終全數流標，反映在央行信用管制、房市交易降溫及開發商投資趨於保守下，即使精華區土地釋出，市場仍呈現觀望態度。

本次招標土地分布於新北、桃園、宜蘭、台中、雲林、高雄、台南及嘉義等地，其中5宗為首次推出標的，包括新北市新店區安坑輕軌周邊住宅區土地、桃園經國重劃區住宅區土地、高雄亞洲新灣區經貿核心專用區土地，以及宜蘭與雲林住宅開發用地等，區位條件普遍不差。

值得注意的是，本次10宗標的橫跨住宅、商業及工業用地，包括新北安坑輕軌生活圈、高雄亞灣區、桃園經國重劃區及台中工業區周邊土地等指標區位均流標，反映開發商在房市降溫、資金成本攀升及銀行授信趨嚴等因素影響下，購地態度持續保守。

其中，最受市場關注的是高雄前鎮區亞灣區土地，基地面積約2,335平方公尺，權利金底價約1.81億元，位於高雄輕軌夢時代站及經貿園區站之間，鄰近高雄軟體園區及高雄港，被視為本批最具指標性的招商案件。

此外，新北市新店安坑輕軌台北小城站周邊土地及桃園經國重劃區住宅區土地，也都是近年市場關注度較高的開發區域，但此次同樣未能吸引投資人投標。

國產署今年招標設定地上權案件表現持續偏冷，此次第二批招標更出現全數流標情況，也顯示土地開發市場仍未擺脫觀望氣氛，後續第三批招標能否回溫，將成為觀察房地產投資信心的重要指標。