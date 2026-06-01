快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光 衛福部首波公布17家…最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣中油迎80周年 穩定能源供應、邁向永續未來

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油80周年慶祝大會，啟動「八十同行永續共好」儀式。圖／台灣中油提供
台灣中油80周年慶祝大會，啟動「八十同行永續共好」儀式。圖／台灣中油提供

台灣中油公司今（1）日舉行80周年慶祝大會。80年來，台灣中油一路與國人並肩前行，從早期奠定國家建設基石，到現今全力滿足百工百業能源需求，始終扮演穩定供應的重要角色。展望未來，台灣中油持續強化能源韌性與低碳轉型，守護國家能源安全，並朝多元、永續的能源發展方向穩健邁進。無論時代如何變遷，台灣中油都將穩定守護國人生活，為國家永續發展貢獻最大心力。

「台灣中油，一直都在」80周年慶祝大會在台北中油大樓舉行，總統賴清德、總統府資政沈榮津、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德、經濟部次長賴建信及各界貴賓與台灣中油董事長方振仁共同見證，台灣中油藉由多元創新邁向永續發展的新里程。活動現場邀請桃園市觀音國小太鼓隊與新竹縣桃山國小合唱團演出，展現純真、活潑、朝氣和希望，大會同時結合偏鄉「希望閱讀」列車及加油站發送種子卡等行動，傳遞企業關懷教育、環境永續的核心理念。

回顧台灣中油於民國35年創立初期，適逢戰後百廢待舉，大環境極其艱辛，80年來幸賴歷代油人前輩的努力與傳承，與合作夥伴建構完整的能源供應鏈，成為台灣經濟發展的重要後盾；無論是早期十大建設帶動產業發展，或是供應現今科技產業與民生所需能源，台灣中油始終秉持「品質第一、服務至上、貢獻社會」的經營理念，持續服務國家社會、造福人民，推動台灣經濟一路向前。

近年國際能源市場受俄烏戰爭、美國關稅政策及中東戰事等影響，全球能源供應面臨高度不確定性。自2月28日美伊戰爭爆發，面對能源供應鏈受重擊的挑戰，台灣中油臨危不亂，迅速啟動「提前調貨、同業換貨及市場購買現貨」應變措施，高雄林園廠第四輕油裂解工場（四輕）亦提前於4月復工，全力確保國內油氣與石化原料等產品之穩定供應，再次展現國營事業在關鍵時刻的重要角色。

因應能源轉型趨勢，台灣中油秉持多元布局策略，持續開發查德、澳洲等既有海外礦區，並推動國內液化天然氣第三接收站二期、台中廠三、四期及洲際接收站等增擴建計畫，厚植整體供氣能力與調度彈性。為提升營運效能，台灣中油持續導入人工智慧（AI）應用，深耕製程優化、設備異常與退化預測及強化場域安全管理等領域，朝智慧化與永續化之企業發展。此外，台灣中油積極推動各項減碳工作，過去5年累計減碳近60萬公噸，相當於1550座大安森林公園年吸碳量，並規劃於今年下半年供應永續航空燃油（SAF）與海運生質柴油（B24），響應全球運輸業減碳轉型需求；在潔淨能源領域，已建置高雄楠梓加氫示範站，宜蘭土場地熱發電廠亦完成設備試運轉，以各項實質行動逐步落實淨零承諾。

台灣中油表示，面對全球能源轉型與國際局勢變化，將持續導入AI應用、提升能源韌性及推動低碳轉型，攜手產業鏈夥伴朝多元、創新、永續的國際能源公司邁進，無論在日常供應或關鍵時刻，都以穩定的能源供應守護國人生活，讓台灣的民生與工業運轉無虞，成為台灣最安定與堅強的力量。

希望閱讀列車展翼，總經理張敏（右）贈送圖書給宜蘭縣三星鄉萬富國小的小朋友。圖／台灣中油提供
希望閱讀列車展翼，總經理張敏（右）贈送圖書給宜蘭縣三星鄉萬富國小的小朋友。圖／台灣中油提供

總統賴清德（左六）親臨台灣中油80周年慶會場，與董事長方振仁（右六）及全體貴賓合影。圖／台灣中油提供
總統賴清德（左六）親臨台灣中油80周年慶會場，與董事長方振仁（右六）及全體貴賓合影。圖／台灣中油提供

總統頼清德致詞時數度拍手肯定台灣中油80年來為台灣做的貢獻。圖／台灣中油提供
總統頼清德致詞時數度拍手肯定台灣中油80年來為台灣做的貢獻。圖／台灣中油提供

中油 永續 沈榮津

延伸閱讀

中油80周年慶 董事長方振仁：2030年自有油氣比例達10% 確保量足價穩

賴總統憶「為這事」狂奔20分鐘 盼中油提升能源韌性、導入 AI

「特定工廠AI永續大師講座」第八場登場 聚焦能源韌性與碳管理 助業者掌握低碳轉型新商機

物價趨於平穩 卓揆指示強聯合稽查確保市場秩序及民生安定

相關新聞

三鐵共構南港站為何成藍線租金最低點？專家揭兩關鍵

10分鐘直達信義區、三鐵共構，租金卻是藍線最低點。台北市地政局統計顯示，南港站近一年每坪均租約1,405元，低於龍山寺站的1,431元；信義房屋南港站前店李維倫分析，這是住辦混用與大坪數新成屋拉低統計均值所致，非地段弱勢。

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

地上權市場吹寒風 國產署第二批地上權案全流標

國有土地招標冷颼颼。財政部國產署1日開標的115年度第2批招標設定地上權案，共推出10宗國有土地、權利金底價合計約5.96億元，但最終全數流標，反映在央行信用管制、房市交易降溫及開發商投資趨於保守下，即使精華區土地釋出，市場仍呈現觀望態度。

台灣中油迎80周年 穩定能源供應、邁向永續未來

台灣中油公司今（1）日舉行80周年慶祝大會。80年來，台灣中油一路與國人並肩前行，從早期奠定國家建設基石，到現今全力滿足百工百業能源需求，始終扮演穩定供應的重要角色。展望未來，台灣中油持續強化能源韌性與低碳轉型，守護國家能源安全，並朝多元、永續的能源發展方向穩健邁進。無論時代如何變遷，台灣中油都將穩定守護國人生活，為國家永續發展貢獻最大心力。

生醫雙引擎起跑！禾榮科竹北園區總部大樓動土 威力德高雄營運總部啟用

生醫產業南、北雙引擎1日同步動起來，醫檢大廠威力德（7713）宣布，該公司位在高雄的營運總部大樓正式啟用，成為公司未來營運成長的重要基地；加速器硼中子捕獲治療大廠禾榮科（7799）也宣布，竹北生醫園區總部大樓正式動土，預計2028年完工。

華信歡慶35周年攜手 Taiwolf 推出空服員活力裝

華信航空1日於台北松山機場，盛大舉辦「華信航空活力裝暨35周年慶」,慶祝華信航空成立35周年，並正式對外發表空服員活力裝發表會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。