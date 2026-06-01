台灣中油迎80周年 穩定能源供應、邁向永續未來

台灣中油公司今（1）日舉行80周年慶祝大會。80年來，台灣中油一路與國人並肩前行，從早期奠定國家建設基石，到現今全力滿足百工百業能源需求，始終扮演穩定供應的重要角色。展望未來，台灣中油持續強化能源韌性與低碳轉型，守護國家能源安全，並朝多元、永續的能源發展方向穩健邁進。無論時代如何變遷，台灣中油都將穩定守護國人生活，為國家永續發展貢獻最大心力。

「台灣中油，一直都在」80周年慶祝大會在台北中油大樓舉行，總統賴清德、總統府資政沈榮津、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德、經濟部次長賴建信及各界貴賓與台灣中油董事長方振仁共同見證，台灣中油藉由多元創新邁向永續發展的新里程。活動現場邀請桃園市觀音國小太鼓隊與新竹縣桃山國小合唱團演出，展現純真、活潑、朝氣和希望，大會同時結合偏鄉「希望閱讀」列車及加油站發送種子卡等行動，傳遞企業關懷教育、環境永續的核心理念。

回顧台灣中油於民國35年創立初期，適逢戰後百廢待舉，大環境極其艱辛，80年來幸賴歷代油人前輩的努力與傳承，與合作夥伴建構完整的能源供應鏈，成為台灣經濟發展的重要後盾；無論是早期十大建設帶動產業發展，或是供應現今科技產業與民生所需能源，台灣中油始終秉持「品質第一、服務至上、貢獻社會」的經營理念，持續服務國家社會、造福人民，推動台灣經濟一路向前。

近年國際能源市場受俄烏戰爭、美國關稅政策及中東戰事等影響，全球能源供應面臨高度不確定性。自2月28日美伊戰爭爆發，面對能源供應鏈受重擊的挑戰，台灣中油臨危不亂，迅速啟動「提前調貨、同業換貨及市場購買現貨」應變措施，高雄林園廠第四輕油裂解工場（四輕）亦提前於4月復工，全力確保國內油氣與石化原料等產品之穩定供應，再次展現國營事業在關鍵時刻的重要角色。

因應能源轉型趨勢，台灣中油秉持多元布局策略，持續開發查德、澳洲等既有海外礦區，並推動國內液化天然氣第三接收站二期、台中廠三、四期及洲際接收站等增擴建計畫，厚植整體供氣能力與調度彈性。為提升營運效能，台灣中油持續導入人工智慧（AI）應用，深耕製程優化、設備異常與退化預測及強化場域安全管理等領域，朝智慧化與永續化之企業發展。此外，台灣中油積極推動各項減碳工作，過去5年累計減碳近60萬公噸，相當於1550座大安森林公園年吸碳量，並規劃於今年下半年供應永續航空燃油（SAF）與海運生質柴油（B24），響應全球運輸業減碳轉型需求；在潔淨能源領域，已建置高雄楠梓加氫示範站，宜蘭土場地熱發電廠亦完成設備試運轉，以各項實質行動逐步落實淨零承諾。

台灣中油表示，面對全球能源轉型與國際局勢變化，將持續導入AI應用、提升能源韌性及推動低碳轉型，攜手產業鏈夥伴朝多元、創新、永續的國際能源公司邁進，無論在日常供應或關鍵時刻，都以穩定的能源供應守護國人生活，讓台灣的民生與工業運轉無虞，成為台灣最安定與堅強的力量。

希望閱讀列車展翼，總經理張敏（右）贈送圖書給宜蘭縣三星鄉萬富國小的小朋友。圖／台灣中油提供

總統賴清德（左六）親臨台灣中油80周年慶會場，與董事長方振仁（右六）及全體貴賓合影。圖／台灣中油提供