生醫雙引擎起跑！禾榮科竹北園區總部大樓動土 威力德高雄營運總部啟用

生醫產業南、北雙引擎1日同步動起來，醫檢大廠威力德（7713）宣布，該公司位在高雄的營運總部大樓正式啟用，成為公司未來營運成長的重要基地；加速器硼中子捕獲治療大廠禾榮科（7799）也宣布，竹北生醫園區總部大樓正式動土，預計2028年完工。

威力德1日宣布，與最重要戰略夥伴─羅氏（臺灣）、優品醫事檢驗所、晶英康健診所及多家醫療機構代表一起共襄盛舉，舉行營運總部大樓開幕典禮，這座全新營運總部整合體外診斷（IVD）試劑與設備經銷、醫療資訊整合服務及檢驗服務資源，打造完整醫檢生態圈，進一步提升公司整體營運效率與服務量能，全年營運向上可期。

威力德周國忠董事長表示，威力德生醫創立之初從零開始，憑藉專業紮根，逐步建立服務的基礎、累積客戶的信任，進而茁壯營運規模，奠定了公司永續經營的基石。他指出，隨著業務快速拓展，並肩負著未來的營運成長，啟動打造全新營運總部大樓，不僅是威力德多年耕耘的成果，更是公司邁向嶄新階段的重要里程碑，也期待未來能持續獲得股東與客戶長期的支持與鼓勵，陪伴威力德一起迎向下一個十年的精采成長。

威力德全新營運總部採多功能整合規劃，1-2樓為優品醫事檢驗所、3樓為晶英康健診所，4-5樓則為威力德生醫與優品生醫辦公空間，整體空間涵蓋醫檢、健檢及數位健康應用等功能，進一步強化公司整合服務量能。

「優品醫事檢驗所」深耕南台灣醫學檢驗服務市場，曾獲全台首家羅氏授權《羅氏示範實驗室》，進駐營運總部後，將結合更完善的檢驗空間與設備配置，提升檢驗效率、報告品質與檢驗項目完整性。「晶英康健診所」則以企業健康管理與整合式健檢服務為核心定位，透過專屬健檢空間、清晰動線與分層規劃，提升企業與民眾之健檢服務體驗。

隨著優品醫事檢驗所和晶英康健診所正式進駐，這座大樓已形成完整的醫檢生態圈。期待未來能以此為發展基地，持續深度整合醫學檢驗與數位健康應用，提供客戶與民眾更精準、更便利的醫療健康服務，並朝高雄具代表性的數位醫療生技大樓邁進。

禾榮科技也在1日宣布，新竹生物醫學園區的企業總部大樓新建工程正式動土，該工程預計於2028年完工，未來將成為禾榮科全球營運管理、頂尖研發創新與高端醫藥製造的核心基地。

禾榮科指出，本次新建工程之基地，為公司於2026年向新竹科學園區管理局正式承租之土地。因應公司近年在 AB-BNCT 技術領域的突破性發展，以及國際化專業人才的快速擴編，現有辦公與實驗空間已不敷使用，即便先前已多次向科管局申請擴租，仍緊繃至極限。因此，本次總部大樓的興建承載了全體同仁與投資人的極大期待。

規劃中之企業總部大樓將打造為地上十層、地下三層的現代化智能生醫建築。建築內部除了規劃行政營運中心外，更將建置高規格的前瞻研發實驗室與符合國際標準的中子捕獲治療專用藥物廠房，全面因應未來全球市場龐大的設備裝機需求與藥物開發量能。

禾榮科董事長許金榮表示，「自2020年正式入駐新竹竹北生醫園區以來，公司始終專注於最前沿的癌症治療技術研發。這幾年來，不僅成功推進了臨床應用的步伐，更逐步構建出屬於台灣自主研發的精準醫療生態鏈。此次動土典禮，不僅奠定了一棟大樓的基石，更是禾榮科從『技術研發階段』正式邁向『規模化商用與國際市場布局』的關鍵轉折點。未來，我們將以此基地為核心，持續精進 AB-BNCT 治療品質、加速核心技術的臨床實踐，為全球癌症患者提供更精準、更具效益的整體治療解決方案。」

隨著總部大樓預計於2028年落成啟用，禾榮科將進一步深化與國內外頂尖醫療機構的戰略合作，結合竹北生醫園區的產業聚落優勢，持續擴大在標靶放射治療市場的領先地位，為生技產業注入強勁的成長動能。