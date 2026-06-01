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華信歡慶35周年攜手 Taiwolf 推出空服員活力裝

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航董事長高星潢（中）、總經理陳漢銘（左1），出席華信航空1日「華信航空活力裝暨35周年慶」。記者黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢（中）、總經理陳漢銘（左1），出席華信航空1日「華信航空活力裝暨35周年慶」。記者黃淑惠／攝影

華信航空1日於台北松山機場，盛大舉辦「華信航空活力裝暨35周年慶」,慶祝華信航空成立35周年，並正式對外發表空服員活力裝發表會。

華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲及Taiwolf 總經理陳勇志聯合主持，立法委員林俊、交通部長陳世凱、民航局長何淑萍、華航董事長高星潢、總經理陳漢銘、台北航空站主任鄭堅中、航警局台北分局長劉隆期等貴賓蒞臨現場，共同見證華信航空邁向35周年的重要時刻。

陳世凱部長在致詞時感性表示，「華信35年飛在天空，根在台灣，成就在航線，關鍵就在每一位堅守崗位的夥伴」。華信航空不只是華航集團的重要成員，更是連結台灣本島與離島之間最堅實的「台灣翅膀」,讓離島居民的返鄉、就醫與觀光之路變得更便捷、安心。

華信航空董事長陳大鈞指出，華信航空特別攜手台灣品牌 Taiwolf 推出空服員活力裝，設計以中華職棒 TEAM TAIWAN 聯名經典紀念帽T作為延伸概念，希望將台灣熱情與團結精神帶入機艙服務之中。

華信航空活力裝特別依照空服員實際勤務需求進行客製化調整，結合舒適度與機能性，展現華信航空年輕化、在地化與持續創新的品牌精神。

Taiwolf總經理陳勇志表示，我們希望這套服裝不只是制服，更能展現台灣熱情與親切感。透過更輕鬆、有活力的形象，拉近空服員與旅客之間的距離，也呈現出台灣航空服務有溫度的一面。華信航空與 Taiwolf 同樣以台灣為出發點，透過服務與設計，傳遞在地品牌的溫度與精神。

活動現場特別安排空服員走秀展示全新活力裝。整體設計以華信航空企業色丈青藍為主視覺，搭配橘黃色點綴，透過撞色呈現年輕活力感。版型則依照空服員實際需求客製調整，包括縮小帽體避免安全示範時之不便；袖口增加束口設計，提升收放行李時的便利性與安心感；褲裙採用撞色拼接百褶設計，在精緻車縫工藝下，褲裙兼具飄逸感與活動隱私；長褲則於口袋加入橘黃色細節，讓沉穩丈青色系增添視覺亮點。華信航空活力裝布料亦加入彈性纖維，讓空服員於服務、蹲坐或機艙移動時，都能更加靈活舒適。另特別客製活力揹包及運動襪，讓整體造型充滿活力。

華信航空總經理莊明哲說明，華信航空成立於1991年6月1日，秉持深耕台灣、服務地方的精神，長期肩負國內離島交通的重要任務，對促進地方觀光旅遊、離島居民空中往來交通，具有非常重要的意義。

欣逢成立35 周年，華信航空積極推動機隊與航網升級，今年4月已完成13架ATR2.0 機隊引進計畫；因應暑期返鄉及旅遊需求，今年7至8月將以濕租方式引進華航A321neo客機，投入離島航線疏運。此外，華信航空目前已正式啟動 A321neo 新世代噴射客機導入規劃，預計明年下半年投入區域性國際線營運，持續拓展航網布局與提升整體運能。

華信航空1日慶祝成立35周年，並正式對外發表空服員活力裝。記者黃淑惠／攝影
華信航空1日慶祝成立35周年，並正式對外發表空服員活力裝。記者黃淑惠／攝影

華信航空1日慶祝成立35周年，並正式對外發表空服員活力裝。記者黃淑惠／攝影
華信航空1日慶祝成立35周年，並正式對外發表空服員活力裝。記者黃淑惠／攝影

華信航空1日於台北松山機場，盛大舉辦「華信航空活力裝暨35周年慶」對外發表空服員活力裝。記者黃淑惠／攝影
華信航空1日於台北松山機場，盛大舉辦「華信航空活力裝暨35周年慶」對外發表空服員活力裝。記者黃淑惠／攝影

華信 空服員 華信航空

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