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中華電信復育屏東海岸林 戴資穎任永續大使植樹

中央社／ 記者黃郁菁屏東縣1日電

中華電信與林保署合作造林，在屏東縣車城鄉復育海岸林，植下原生樹種7600株；羽球天后戴資穎擔任永續大使，今天帶領眾人於海口段植樹，號召大眾關注海岸林生態。

中華電信攜手林業及自然保育署推動恆春半島海岸林保育軸帶復育，今天在車城鄉海口段舉辦「屏護海岸 復育原生」海岸林復育植樹行動，中華電信董事長簡志誠、戴資穎、民進黨籍立法委員徐富癸、林保署森林產業組長吳昌祐等人及地方各界代表出席，一同種下原生樹種。

簡志誠接受媒體聯訪表示，中華電信自2022年起與林保署合作8年15萬棵造林計畫，累積至2025年底，已在全台各地植下7萬7139棵。此次選定屏東縣車城鄉海岸林復育，主要是此處遭外來物種銀合歡破壞，希望可以恢復當地生態，透過實際造林行動，為台灣留下更具韌性國土環境與未來。

戴資穎說，植樹活動非常有意義，也希望更多企業加入這樣的行動，帶領大家作生態保育。今天在屏東車城，眾人一起為地球種下綠色種子，是一個非常好的開始。

中華電信表示，8年15萬棵造林計畫足跡遍布全台，超過10處場域。2026年擇定具指標性、急迫性與生態效益林地，持續於全台7個地區推動造林與復育工作，共規畫種植3萬2364株、面積達13.51公頃，預計至今年底累積達成10萬9503株，整體計畫達成率將達73%。

中華電信說明，本次屏東車城海口段植樹區域位於國土綠網保育軸帶，具有海岸防風、防砂、生態棲地與生物多樣性維護等重要功能，此次復育行動除移除外來入侵種銀合歡外，栽植7600株原生樹種，導入相思樹、台灣海桐、海檬果、黃槿、草海桐、木麻黃等多樣原生植物，並復育「臺灣植物紅皮書」列為瀕危植物的「繖楊」，藉由適地適木方式建立複層林相，提升海岸林整體穩定性與生態韌性。

中華電信 戴資穎

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