嘖嘖平台募資總額超過200億元 第4季前進新加坡推出海外平台

嘖嘖群眾集資平台zeczec 1日宣布，全平台累積集資金額正式突破200億元，成為台灣首個達成此里程碑的群眾集資平台。在台灣市場逐步成熟之際，嘖嘖也同步宣布已於新加坡設立海外總部，計畫今年第4季推出海外群眾集資平台，希望打造更完整的跨境集資生態系。

嘖嘖也宣布，位於台北信義區Dream Plaza 2 樓的TechPlay Library推出全新實體展出空間，進一步串聯群眾集資與線下體驗場景。

近年台灣群眾集資市場已逐漸發展成熟，嘖嘖平台2023年突破100億集資金額後，今年5月30日正式突破200億元；2025年平台年度集資金額亦以35億元創下新高，百萬與千萬級專案數量持續增加。嘖嘖表示，當台灣市場逐步成熟後，平台也開始思考如何將過去十餘年累積的群眾集資經驗拓展至更大的市場。

經評估亞洲各地發展條件後，新加坡因同時具備中文與英文語言優勢、華人市場基礎，以及亞洲科技、新創與跨境商務樞紐地位，成為嘖嘖海外布局的第一站。因此，嘖嘖正式於新加坡設立海外總部，成為台灣首家進軍海外市場的群眾集資平台，並預計於2026年第4季上線海外群眾集資平台，希望進一步串聯亞洲各地原創品牌、新創團隊與科技產品，逐步建立更具規模的跨境群眾集資生態系。

除海外布局外，嘖嘖近期也於台北信義區 Dream Plaza 2 樓的 TechPlay Library 推出全新實體展示空間，補足群眾集資長期高度依賴線上頁面與影片介紹的限制，串聯線上銷售與線下體驗場景。加上平台近年導入「再登場」模式，許多曾在線上獲得好評、並再次開啟販售的專案，也得以透過實體展示，讓更多潛在贊助人親自體驗產品，降低對群眾集資商品的不確定感，強化品牌信任與產品口碑。