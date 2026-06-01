PChome 24h 購物大家電快速安裝升級六都 「今日訂 隔日配達安裝」

全台連日出現極端高溫，加上政府「住宅家電汰舊換新」補助邁入最後一年，刺激大眾對於節能家電的換購需求，站上冰箱關鍵字搜尋量較上周同期(5月22日-26日)呈現雙位數攀升。看準夏季家電置換熱潮，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物1日宣布全面升級「大家電快速安裝」服務範圍，由原先的北北桃都會區正式擴大至全台六都，新納入台中市、台南市與高雄市，新增23區(總計可配送服務全台六都共44區)，以縮短全台家電服務距離為目標。

網路家庭表示。消費者於周一至周五中午11時59分前，於站上購買標示有「快速安裝」之電視、冰箱及洗衣機並完成付款，即可享有最快隔日送達並完成安裝的效率服務。

延伸過去針對大家電市場布局之基礎，PChome 24h購物持續深耕大型家電的最後一哩路配送。針對夏季家電置換熱潮，PChome 24h購物觀察站上三大品類消費趨勢。首先，因應政府節能家電補助進入尾聲，站上冰箱出現換機需求，消費者多偏好500L以上、具備一級能效與分區溫控的機種，搭配政府補助與減徵貨物稅最高可省5,000元。其次，視聽娛樂需求也帶動大螢幕電視銷售額較去年同期呈現雙位數成長趨勢，其中以65吋以上、具備高畫質與120Hz以上高更新率之規格最受青睞。此外，為縮短繁瑣家務時間，直立式13公斤與滾筒式15公斤以上的大容量洗烘衣機亦成為熱門選擇。