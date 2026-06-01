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數產署揭Threads社群詐騙手法 提醒4大原則防詐

中央社／ 台北1日電

近期有民眾在社群平台Threads看到知名品牌公路車低價出清貼文，聯繫後遭詐騙集團引導使用假賣貨便交易，因而落入陷阱。數發部數產署提醒，民眾應謹記賣貨便不會要求提供OTP驗證碼、勿加入陌生客服LINE等4大原則，防範詐騙。

數產署分享詐騙案例指出，有民眾在Threads上看到販售知名品牌公路車的貼文，內容聲稱因房租合約到期、租金大漲，店家不得不結束營業，將原價新台幣數萬元的公路車以每台1000元超低價出清，並強調可宅配到府。民眾聯繫賣家後，對方稱可透過賣貨便交易較有保障，並提供連結要求配合操作。

民眾填寫資料後，頁面跳出「實名認證失敗」與「訂單異常」通知，並被要求加入LINE客服協助處理。假客服稱因金流驗證尚未完成，必須提供銀行QRCode與信用卡OTP驗證碼進行解除。民眾誤以為是正常驗證流程，依指示操作後，銀行帳戶陸續有款項遭轉出，信用卡也被盜刷數萬元，隨後驚覺賣貨便訂單與客服皆為詐騙，並報警處理。

數產署指出，近期詐騙集團利用Threads以租約到期、結束營業等理由，發布低價出清知名品牌公路車貼文，並搭配商品照片，強調限量、最後幾台、可宅配到府等話術，打出遠低於市價的價格，利用民眾擔心搶不到的心理，誘導私訊聯繫。

數產署表示，民眾私訊後，詐騙集團即引導使用假賣貨便交易，並於填寫資料後跳出「實名認證失敗」、「訂單異常」或「需解除分期付款」等訊息，要求聯繫LINE客服處理；假客服再以驗證帳戶、解除金流限制為由，要求提供網路銀行轉帳QR Code、信用卡OTP驗證碼或操作網銀轉帳，導致民眾帳戶資金遭盜領，信用卡也被盜刷，損失慘重。

數產署提醒，面對社群上的超低價出清貼文，民眾務必提高警覺，牢記防詐4大要點。第1，賣貨便不會要求民眾提供OTP驗證碼，數產署表示，真正的賣貨便或電商平台，不會要求民眾提供銀行OTP、信用卡驗證碼、網銀QR Code，也不會要求操作ATM或網銀轉帳，若對方提出相關要求，幾乎可判定為詐騙。

數產署指出，第2為不要加入陌生客服LINE，正規電商平台不會要求民眾透過私人LINE處理訂單異常，若對方要求離開官方平台、改用LINE聯繫客服，應提高警覺。第3，查詢賣家與商品資訊，包括賣家帳號建立時間、貼文互動紀錄及留言內容，若帳號剛成立、互動異常少或留言內容可疑，可能是詐騙帳號。

數產署表示，第4為不要被限時話術催促而衝動下單，詐騙集團常利用限量、最後幾台、即將售完等話術製造搶購壓力，讓民眾來不及查證就匯款。因此，民眾看到過於便宜的商品時，應保持冷靜並確認真實性。

詐騙集團 Threads

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