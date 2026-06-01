通化安和公辦都更拍板 北市住都攜手冠德打造23層新地標

北市公辦都更再添指標案。由北市住都中心主導的「通化安和公辦都市更新案」，1日與冠德建設完成簽約，正式進入開發階段，全案預計投資44億元，未來除興建地上23層、地下4層建築，也將同步修復歷史建築「羅友倫故居」。

北市住都說明，本案基地位於大安區安和路二段一帶，面積約4,318平方公尺（約1,306坪），鄰近捷運信義安和站及大安站，交通便利。目前基地多為低度利用街廓，未來透過公辦都更整合開發，改善居住環境，並提供居民休憩、交流及社區活動空間。

除了更新住宅環境，本案也將保留基地內受保護樹木，營造友善綠色生活環境。同時跨區推動士林區歷史建築「羅友倫故居」修復再利用，結合文化保存與公共服務功能，延續城市歷史記憶。

更新後，總樓地板面積超過9,500坪，預計投資約44億元，總銷售金額約137億元。建築規劃將取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、低碳建築及建築能效1+級等標章，並導入韌性城市概念，規劃平時可供社區使用、災時可轉換為應變空間的公共設施，成為臺北市首件以「韌性聚落」為主題的公辦都更示範案。

台北市副市長兼住都中心董事長張溫德表示，公辦都更不只是改建老屋，更肩負提升居住安全、完善公共設施、推動環境永續及保存城市文化等任務。通化安和案位於大安區核心地段，未來將透過防災韌性設計、綠建築、區民活動中心及文化資產保存等多元公益效益，提升區域環境品質，作為未來都更案件參考典範。

冠德建設總經理張勝安表示，將與市府攜手推動兼具公益與文化保存價值的更新案，除推動通化安和都更外，也將協助修復天母歷史建築「羅友倫故居」，並導入餐飲及公共服務機能，讓文化資產更貼近市民生活。

住都中心指出，目前已擔任31件公辦都更案實施者，其中19案已完成招商，累計帶動超過千億元民間投資。目前大直儒玉、大直藏璽及南機場單元4等3案仍在招商中，而信維整宅公辦都更案也預計於今年第3季公告招商。未來將持續透過公私協力推動都市更新，加速改善老舊社區環境。

通化安和公辦都市更新案基地位置。北市住都／提供