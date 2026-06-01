快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

通化安和公辦都更拍板 北市住都攜手冠德打造23層新地標

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
通化安和公辦都市更新案簽約典禮。北市住都／提供
通化安和公辦都市更新案簽約典禮。北市住都／提供

北市公辦都更再添指標案。由北市住都中心主導的「通化安和公辦都市更新案」，1日與冠德建設完成簽約，正式進入開發階段，全案預計投資44億元，未來除興建地上23層、地下4層建築，也將同步修復歷史建築「羅友倫故居」。

北市住都說明，本案基地位於大安區安和路二段一帶，面積約4,318平方公尺（約1,306坪），鄰近捷運信義安和站及大安站，交通便利。目前基地多為低度利用街廓，未來透過公辦都更整合開發，改善居住環境，並提供居民休憩、交流及社區活動空間。

除了更新住宅環境，本案也將保留基地內受保護樹木，營造友善綠色生活環境。同時跨區推動士林區歷史建築「羅友倫故居」修復再利用，結合文化保存與公共服務功能，延續城市歷史記憶。

更新後，總樓地板面積超過9,500坪，預計投資約44億元，總銷售金額約137億元。建築規劃將取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、低碳建築及建築能效1+級等標章，並導入韌性城市概念，規劃平時可供社區使用、災時可轉換為應變空間的公共設施，成為臺北市首件以「韌性聚落」為主題的公辦都更示範案。

台北市副市長兼住都中心董事長張溫德表示，公辦都更不只是改建老屋，更肩負提升居住安全、完善公共設施、推動環境永續及保存城市文化等任務。通化安和案位於大安區核心地段，未來將透過防災韌性設計、綠建築、區民活動中心及文化資產保存等多元公益效益，提升區域環境品質，作為未來都更案件參考典範。

冠德建設總經理張勝安表示，將與市府攜手推動兼具公益與文化保存價值的更新案，除推動通化安和都更外，也將協助修復天母歷史建築「羅友倫故居」，並導入餐飲及公共服務機能，讓文化資產更貼近市民生活。

住都中心指出，目前已擔任31件公辦都更案實施者，其中19案已完成招商，累計帶動超過千億元民間投資。目前大直儒玉、大直藏璽及南機場單元4等3案仍在招商中，而信維整宅公辦都更案也預計於今年第3季公告招商。未來將持續透過公私協力推動都市更新，加速改善老舊社區環境。

通化安和公辦都市更新案基地位置。北市住都／提供
通化安和公辦都市更新案基地位置。北市住都／提供

通化安和公辦都市更新案更新後外觀模擬圖。北市住都／提供
通化安和公辦都市更新案更新後外觀模擬圖。北市住都／提供

公辦都更 北市

延伸閱讀

黃仁勳旋風再掀科技宅熱 三大園區房市蓄勢待發

每2位就有1位選機捷！台中「舊社里」人口增長率領跑北屯

新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

南山壽35億買高雄商辦

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

看屋該挑早上、下午還是晚上？專家：夏天選「午後3點至5點」

夏日來到，高溫與午後雷陣雨愈發頻繁，永慶房屋客服中心資深經理陳繼先表示，夏日高溫及雷雨是購屋族檢驗房屋品質的「天然照妖鏡」，有意購屋的民眾，可把握夏季午後3點至5點，替房屋進行一場「全面壓力測試」。

新青安2.0擬定五方向 專家：寬限期令人意外、上車潮不會出現了

新青安將於7月到期，傳出財經部會已向政院報告新青安2.0初步方向，共五項，包括一、2.0版維持5年寬限期不變，二、利率補貼前三年維持不變，後四年逐漸減少，三、新增80條款，貸款者年齡及年限相加不得超過80。

通化安和公辦都更拍板 北市住都攜手冠德打造23層新地標

北市公辦都更再添指標案。由北市住都中心主導的「通化安和公辦都市更新案」，1日與冠德建設完成簽約，正式進入開發階段，全案預計投資44億元，未來除興建地上23層、地下4層建築，也將同步修復歷史建築「羅友倫故居」。

5月車市買氣回溫 單月掛牌33076台

5月雖然是民眾申報綜所稅的月份，不過受惠於台灣AI產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，也進而帶動內需市場。最終，全月新車總登錄台數達33076台，年增3.7%、月增5.3%，隨著進入第二季中半段，整體市場買氣呈現逐步回溫的態勢。

統一超618大檔全通路開戰！iOPEN Mall 拚年增4成、12萬店家搶商機

7-ELEVEN迎接電商年中最大檔「618購物節」，串聯7-ELEVEN i預購、iOPEN Mall、門市團購平台i划算以及交貨便、賣貨便等服務打造自有電商生態系，更整合全台超過7,300家門市寄取件據點，提供消費者無縫式購物體驗。尤其「iOPEN Mall」受惠於平台產品線擴增與流量穩健成長，今年目標挑戰4成以上成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。