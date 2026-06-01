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5月車市買氣回溫 單月掛牌33076台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
Lexus總代理和泰汽車於4月28日正式發表全新大改款ES，提供油電及純電雙動力設定。圖／本報資料照片
Lexus總代理和泰汽車於4月28日正式發表全新大改款ES，提供油電及純電雙動力設定。圖／本報資料照片

5月雖然是民眾申報綜所稅的月份，不過受惠於台灣AI產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，也進而帶動內需市場。最終，全月新車總登錄台數達33076台，年增3.7%、月增5.3%，隨著進入第二季中半段，整體市場買氣呈現逐步回溫的態勢。

和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌5月合計登錄12409台，市占率37.5%，拿下近四成市場，為歷年來同期最高，1~5月累積市占率38.1%為歷年次高。

和泰車表示，TOYOTA品牌5月登錄9909台，市占率30.0%，旗下多款車型持續備受消費者青睞，穩居各級距的市場領先群，在休旅車市場中，冠軍休旅COROLLA CROSS全月登錄3917台，穩居市場銷售冠軍；跨界小休旅YARiS CROSS，全月熱銷1090台，穩居級距銷售第一，轎車市場方面，COROLLA ALTIS5月登錄646台，1~5月累計登錄3176台，穩居轎車市占第一。

和泰車指出，本月高級車市場持續受進口車關稅議題影響，消費者觀望氣氛仍濃，然由於TESLA交車近1800台，高級車市場共登錄8609台，為去年同期的108.5%；截至5月底累計登錄37497台，為去年同期的88.9%，而LEXUS在大改款ES開始交車及夏季競賽開跑的推動下，有效維持銷售動能，本月共登錄2500台，市占率達29%，穩居高級車市場龍頭寶座。

展望6月，和泰車表示，考量車市進入傳統銷售旺季，各品牌擴大促銷方案刺激市場，加上近期美伊地緣政治衝擊對市場影響已弱化，油價波動已較無先前明顯。預估6月總市場可望來到40000台，年增17%。

車市 和泰車 TOYOTA

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