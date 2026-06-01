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航路標識管理系統正式上線 整合航安資訊提升航行安全服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局1日宣布，「航路標識管理系統」即日起正式上線。該系統啟用後，將整合航路標識資料、航船布告及圖資查詢服務，提供船舶、海域作業者及民眾更即時、便利的航行安全資訊，協助使用者出海前掌握周邊海域航標及公告資訊，進一步提升我國海域航行安全。

航港局表示，航路標識是船舶航行的重要安全指引，包含燈塔、燈浮標、立標及其他助航設施等，對船舶辨位、避險及安全航行具有關鍵作用。過去航標資訊、航船布告及相關圖資查詢，部分仍須仰賴分散式資料及人工彙整，不利於使用者快速掌握最新航安資訊。為強化航標資訊整合及對外服務，航港局積極推動「航路標識管理系統」建置，將內政部海圖中心公開之電子海圖資訊、該局航船布告及相關航標資料等既有公開航安資訊整合於系統，並以圖臺方式呈現，以提供使用者更即時、便利之查詢服務。

航港局說明，新系統上線後，船舶、海域作業者及民眾可透過系統圖臺查詢航標位置、航標資訊及航船布告範圍，協助出海前掌握周邊海域最新航安資訊；系統並提供航船布告訂閱服務，使用者可依需求接收相關航行安全資訊，減少漏接重要公告的風險。

此外，系統也提供「航標異常通報」功能。民眾或海上作業人員如發現我國航標燈光異常、位置疑似偏移、設施損壞或其他航標異常情形，可透過系統提供經緯度位置、照片、異常情形說明及正確聯繫方式，由權責單位後續查證處理。航港局表示，航標異常往往攸關船舶航行安全，透過民眾及第一線海域使用者協助回報，可讓管理機關更快速掌握現場狀況，提升航安風險處理效率。

航港局指出，「航路標識管理系統」不僅是航港局推動航安資訊數位化的重要基礎建設，也是提供民眾及海域使用者掌握航行安全資訊的便利服務平台。系統上線後，將使航標資訊查詢、航船布告掌握及航標異常通報更加便利，協助船舶及海域使用者即時掌握航行安全資訊，共同維護我國海域航行安全。

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