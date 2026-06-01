聽新聞
0:00 / 0:00
以人為本可增加競爭力 人機協作有優勢
AI是否會搶走人類工作？芬蘭人工智慧研究指出，生成式AI對職場轉型造成深遠影響，未來員工適應力與人機協作將變得更重要。麥肯錫公司報告也強調，企業若能堅守「以人為本」的基礎價值，將在吸引、開發與留住頂尖人才方面擁有持久的競爭優勢。
人機協作提升效率
《今日科技》報導，瓦薩大學人工智慧研究指出，員工若能將AI視為合作夥伴並提升相關技能，將能大幅增進工作參與度與職業競爭力。因此，將AI視為合作夥伴的員工將會更具競爭優勢，其能透過技術提升工作效率。
事實上，企業端則需建立平衡的信任機制與責任架構，以確保數位技術能與組織目標接軌，儘管數位變革可能導致某些職位消失，但同時也會在基礎設施與數位服務領域創造全新機遇。如今，未來的職場優勢將屬於那些能夠批判性運用AI，並持續進化的專業人才。
回歸以人為本管理
《麥肯錫公司》報告指出，職場上的初階職位正面臨需求減少與流動率降低的挑戰，這促使企業必須重新調整人才培養與留任的策略。另外，高階AI人才雖然工作投入度高，卻因市場需求旺盛而成為最容易流失的群體。
儘管工作模式在改變，員工仍舊高度重視薪酬獎勵、發展機會以及領導力品質，面對技術應用普及率大幅提升，員工的核心價值觀依然保持穩定。因此，領導者應在提升全員AI職能的同時，回歸以人為本的管理基礎，以在技術變革中維持競爭優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。