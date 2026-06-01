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以人為本可增加競爭力 人機協作有優勢

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
AI對職場轉型造成深遠影響，企業若能堅守「以人為本」的基礎價值，將在吸引、開發與留住頂尖人才方面擁有持久的競爭優勢。（Photo by Alex Knight on Unsplash under C.C License）
AI對職場轉型造成深遠影響，企業若能堅守「以人為本」的基礎價值，將在吸引、開發與留住頂尖人才方面擁有持久的競爭優勢。（Photo by Alex Knight on Unsplash under C.C License）

AI是否會搶走人類工作？芬蘭人工智慧研究指出，生成式AI對職場轉型造成深遠影響，未來員工適應力與人機協作將變得更重要。麥肯錫公司報告也強調，企業若能堅守「以人為本」的基礎價值，將在吸引、開發與留住頂尖人才方面擁有持久的競爭優勢。

人機協作提升效率

今日科技》報導，瓦薩大學人工智慧研究指出，員工若能將AI視為合作夥伴並提升相關技能，將能大幅增進工作參與度與職業競爭力。因此，將AI視為合作夥伴的員工將會更具競爭優勢，其能透過技術提升工作效率。

事實上，企業端則需建立平衡的信任機制與責任架構，以確保數位技術能與組織目標接軌，儘管數位變革可能導致某些職位消失，但同時也會在基礎設施與數位服務領域創造全新機遇。如今，未來的職場優勢將屬於那些能夠批判性運用AI，並持續進化的專業人才。

回歸以人為本管理

麥肯錫公司》報告指出，職場上的初階職位正面臨需求減少與流動率降低的挑戰，這促使企業必須重新調整人才培養與留任的策略。另外，高階AI人才雖然工作投入度高，卻因市場需求旺盛而成為最容易流失的群體。

儘管工作模式在改變，員工仍舊高度重視薪酬獎勵、發展機會以及領導力品質，面對技術應用普及率大幅提升，員工的核心價值觀依然保持穩定。因此，領導者應在提升全員AI職能的同時，回歸以人為本的管理基礎，以在技術變革中維持競爭優勢。

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