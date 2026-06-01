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每2位就有1位選機捷！台中「舊社里」人口增長率領跑北屯

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
機捷特區「舊社里」人口增長率領跑北屯，機能完熟助攻房價攀新高。業者／提供
機捷特區「舊社里」人口增長率領跑北屯，機能完熟助攻房價攀新高。業者／提供

台中市北屯區總人口數今年3月突破31.8萬人，隨著機捷特區逐步成熟，帶動「舊社里」的表現最為亮眼，根據台中市政府民政局最新人口統計，2025年單里年增長率以14.25%位居全北屯之冠，全年增加2,887人，占北屯總增長6,217人的46%，意味著每2位北屯新住民，就有約1位入駐舊社里。

強勁的人口磁吸力，驅使房市正式由「潛力開發期」轉入「價值兌現期」，也吸引漢宇、惠宇、登陽、遠雄等品牌建商搶先卡位。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，機捷特區近年的發展速度堪稱教科書級別，區域內生活機能的快速到位，是推動人口大規模遷入與增長的關鍵動力，北屯舊社里人口的高速增長，間接代表區域生活機能已進入完善階段，也帶動房市身價穩健攀升，站穩6字頭。

建商看好機捷特區的發展潛力，紛紛推出旗艦作品，其中，口碑建商惠宇建設早期即以「惠宇敦北」率先插旗，至近期推出的「惠宇大悅」，已陸續在區域內推出九大建案，展現長期佈局與發展信心。

而深耕北屯的漢宇建設指標案「漢宇雲衍」歷時7年規劃，選址於南興路、敦富八街的1,513坪「帝王角地」，坐落機捷珍稀雙公園首排。

「漢宇雲衍」打造樓高27層雙塔綠邸，規劃區內少見室內標準溫水泳池與SPA芳療室等高端公設，去年以均單價61.9萬元、均總價3,064萬元，強勢奪下區域雙冠王，成為自住客眼中兼具質感與價值的地標選擇。

漢宇建設長期以「建築職人」精神作為品牌核心，因地制宜的規劃思維，講求人與環境之間的協調關係，形塑兼具美學與生活感的居住價值。品牌更透過位於單元十二的「見築館」落實此一理念。

漢宇建設多年來更傾向以自住客需求作為產品思考核心，累積不少自住客層與換屋族群的認同，在台中住宅市場建立出鮮明且具辨識度的品牌口碑。

除此之外，「登陽華馥」占地970坪，推出2房24.09至28.23坪、3房36.01至37.68坪產品，憑藉多樣的產品規劃，對接在地自住客層的換屋需求。遠雄房地產亦看好機捷發展潛力，位於敦富路的「遠雄樂元」，以PLAY GROUND為核心概念，回應不同年齡層的多元生活型態。

沈政興指出，隨著好市多、總站夜市等地標到位，以及預計今年完工的統一敦富商場，軌道交通動線成型，加上鄰近單元十二內商業連鎖品牌接連卡位，高品質的居住環境，讓機捷特區從開發初期迅速前進到生活機能完熟的黃金期，購屋客群也普遍看好機捷特區的未來發展潛力。

114年北屯區里人口增加數排行。資料來源：台中市政府民政局人口管理統計平台
114年北屯區里人口增加數排行。資料來源：台中市政府民政局人口管理統計平台

遠雄 機捷

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