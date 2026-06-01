看屋該挑早上、下午還是晚上？專家：夏天選「午後3點至5點」

夏日來到，高溫與午後雷陣雨愈發頻繁，永慶房屋客服中心資深經理陳繼先表示，夏日高溫及雷雨是購屋族檢驗房屋品質的「天然照妖鏡」，有意購屋的民眾，可把握夏季午後3點至5點，替房屋進行一場「全面壓力測試」。

陳繼先指出，下午3點至5點是室內累積熱能最明顯的時候，最適合檢驗房屋的隔熱與通風表現，民眾看屋時，可特別留意房屋座向，並親自觸摸西曬面的牆面溫度，若牆面感覺明顯發燙，或與其他牆面有顯著溫差，代表隔熱效能不佳。

此外，建議在看屋時暫時關閉冷氣，確認室內的通風與空氣對流是否順暢。良好的通風設計有助於降低悶熱感，提升居住品質。若是頂樓物件，更要留意樓頂是否有防熱層或遮陽設施，同時觀察牆面是否因熱脹冷縮出現裂痕，以免住進「大型烤箱」，還得承擔高額冷氣電費。

在「防漏檢測」方面，颱風與午後雷陣雨後，是觀察房屋狀況的最佳時機。進門可先從嗅覺判斷，若室內瀰漫明顯霉味，通常代表濕氣偏重，甚至可能有滲漏問題。

接著進一步檢查牆角、天花板表面與窗邊，觀察是否出現水痕、或牆壁表面剝落等現象。由於部分屋主可能透過重新粉刷或裝潢掩飾漏水，看房時可用手觸摸牆面，感受是否有濕涼感或微小水珠。

此外，雷雨期間也是測試窗戶氣密性、隔音效果，以及頂樓排水是否順暢的好時機，可以更全面掌握房屋是否存在潛在瑕疵。

陳繼先表示，夏日進行「體感看屋」，有助於買方更全面了解房屋在高溫潮濕環境下的實際表現，若能在簽約前及早掌握，不僅有助於與屋主溝通、提前規劃修繕與更新，也能降低交屋後認知落差與責任爭議。