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星宇航空釜山航線正式啟航！Fubon Angels 珉貞、晧禎現身同樂

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空釜山航線大使與首航旅客揮手再見。星宇／提供
星宇航空釜山航線大使與首航旅客揮手再見。星宇／提供

星宇航空（2646）1日開航韓國首個航點—釜山，為經常往返東北亞的旅客提供更優質舒適的選擇。首航特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎，以釜山航線大使身份現身應援，並分享釜山私房旅遊體驗，邀請旅客一同探索這座充滿海港魅力的城市。

星宇航空劉允富策略長表示，釜山航線的開闢不僅進一步強化星宇航空在東北亞市場的布局，更透過台北、台中雙點直飛，為北中南乘客提供更便捷的航班選擇。憑藉釜山緊鄰市區與迷人海港的優勢，星宇航空將提供台、韓雙向旅客更便捷、優質的飛行選擇。

首航活動於桃園國際機場第一航廈 B3 候機室舉行，現場以釜山當地景色為主題，結合Fubon Angels的活力，打造出溫馨又歡樂的開航氛圍。釜山大使珉貞、晧禎一現身便吸引眾人目光，不僅擔任開航應援嘉賓，更分別與星宇航空的空服員組隊，展開一場別開生面的趣味套圈圈PK世紀大賽。

活動現場特別邀請旅客下注預測勝負，炒熱現場氣氛。適逢晧禎生日前一日，星宇航空特別準備驚喜慶生，讓首航活動更添溫馨。晧禎感性表示：「真的很喜歡台灣人的貼心與熱情，能擔任星宇航空家鄉航線的大使，陪伴大家一起見證首航，是我收到最特別、也最難忘的生日禮物。」珉貞、晧禎也現場分享私房景點推薦：「海雲台跟廣安里的海景，還有道地的豬肉湯飯，都是到釜山不能錯過的魅力體驗，很期待未來能和大家一起搭乘星宇航空，輕鬆往返台灣與釜山這兩座充滿魅力的海港城市，說不定會在機上巧遇我們喔！」

歡慶釜山航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客打造限定驚喜禮包，包含韓國觀光公社提供的Kingdom Friends折疊式衣架，由「虎宗」、「武熊」以及「鵲尼」三個可愛的吉祥物所設計；全球上網專家DJB韓國四天吃到飽eSIM；星宇特製LINK MONSTER iCASH。為滿足現代旅人對數位電力的高度依賴，星宇航空攜手台達電子旗下消費性品牌Innergie，獻上首航限定的「100瓦USB-C (LINK 100)充電線」，搭配全新L型接頭設計，為旅程注入滿滿續航力。針對商務艙貴賓，星宇航空更加碼準備Innergie Qi2 15瓦無線充電盤，以免插線高效磁吸式充電，滿足旅途中即時便利的充電；頂級溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」更提供價值TWD 5,000商品禮券與精選梨山烏龍茶葉，將尊榮品味從萬呎高空延伸至居家質感生活。

星宇航空台北—釜山航線提供每日一班的密集服務，台中—釜山航線則以每週三班滿足中台灣旅客需求。目前航網橫跨亞洲與北美，整體版圖已拓展至32個城市、共41條航線，並計畫於今年8月開航首條歐洲航線—布拉格，正式進軍歐洲市場；10月也將開航峇里島，持續拓展全球航網版圖。

適逢晧禎生日前一日，星宇航空特別準備驚喜慶生，讓首航活動更添溫馨。星宇／提供
適逢晧禎生日前一日，星宇航空特別準備驚喜慶生，讓首航活動更添溫馨。星宇／提供

首航特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎以及「富邦悍將」應援團團長現身應援。星宇／提供
首航特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎以及「富邦悍將」應援團團長現身應援。星宇／提供

活動現場特別邀請旅客下注預測勝負，炒熱現場氣氛。星宇／提供
活動現場特別邀請旅客下注預測勝負，炒熱現場氣氛。星宇／提供

星宇航空1日開航韓國首個航點——釜山，為經常往返東北亞的旅客提供更優質舒適的選擇。 （圖左至右為星宇航空釜山航線大使南珉貞、富邦育樂陳昭如總經理、星宇航空劉允富策略長、星宇航空釜山航線大使李晧禎）星宇／提供
星宇航空1日開航韓國首個航點——釜山，為經常往返東北亞的旅客提供更優質舒適的選擇。 （圖左至右為星宇航空釜山航線大使南珉貞、富邦育樂陳昭如總經理、星宇航空劉允富策略長、星宇航空釜山航線大使李晧禎）星宇／提供

釜山 星宇航空 航線

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