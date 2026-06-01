新青安2.0擬定五方向 專家：寬限期令人意外、上車潮不會出現了

新青安將於7月到期，傳出財經部會已向政院報告新青安2.0初步方向，共五項，包括一、2.0版維持5年寬限期不變，二、利率補貼前三年維持不變，後四年逐漸減少，三、新增80條款，貸款者年齡及年限相加不得超過80。

第四，各縣市高價屋門檻擬分台北市、新北市、其他縣市三個標準，台北市可能規劃在總價3,500萬元以上。第五，設置排富條款，家庭年所得200萬元以上不可申辦新青安2.0。

馨傳不動產執行長何世昌表示，此一消息最令人意外的是寬限期，原以為可能限縮至3年，孰料文風不動。不過，全案需由行政院核准後實施，最後是否有變數尚不得而知。

他表示 ，總體來看，新青安2.0無論是對於首購族或對房市而言都算友善；由於利率持續補貼且年限延長，除了高所得家庭外，一般民眾不必急於申辦新青安1.0，也就不會產生「末代上車潮」。

然而，排富新制對於台北市首購家庭相對不利，新竹縣市也會受到不小影響。雖然我支持新青安應該排富，但若家庭年所得定為200萬元，不少台北市家庭將受到衝擊。

根據主計總處最新公布的2024年家庭收支調查結果，新竹縣平均家庭年所得為186萬，新竹市185萬，台北市180萬。這些縣市將有許多首購家庭因收入超過上限，無法申辦新青安。

何世昌表示，以台北市房價水準來說，年收入200萬元能買到的房子頗為有限，此標準似過嚴格。倘若排富條款中規定的所得標準，也能像總價一樣設定不同級距，應該比較接地氣。