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皇翔盼央行鬆綁信用管制 SOGO敦化館改建案規劃中

中央社／ 台北1日電
皇翔建設總經理廖宇祥。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影
皇翔建設總經理廖宇祥。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影

皇翔建設總經理廖宇祥談到下半年房市展望時表示，央行房市管制政策對整體房市造成不小壓力，交易量明顯萎縮，期盼央行能對信用管制「調整一下」；至於皇翔原先要改建SOGO敦化館為豪宅確定延後，談到未來計畫，他僅說「目前仍在規劃中」。

皇翔今天召開股東會，董事長廖年吉因有事不克出席股東會，由其子、總經理廖宇祥主持。廖宇祥表示，去年營建成本高漲，以及政府政策與信用管制影響下，整體環境充滿挑戰，經營難度比往年更高。

皇翔2025年營收為新台幣60.76億元，年減50.97%，歸屬於母公司業主淨利為6.81億元，年減77.03%，每股純益（EPS）為1.92元。

展望今年，廖宇祥表示，面對多變環境，皇翔仍聚焦在精華土地開發與資產活化；整體市場雖觀望氣氛濃，但剛性需求與抗通膨資產配置需求依然存在，對今年持審慎樂觀態度。

遠東SOGO敦化館已於去年底熄燈，房東皇翔建設原先計劃在敦化館熄燈後改建為豪宅，後來對外表示，改建案確定延後，目前正招商中，不限產業別。對於後續規劃，廖宇祥今天受訪時僅表示「目前仍在規劃中」；推案方面，皇翔主管表示，今年確定推案是總銷240億元大案「皇翔寶格利」，其他則未定案。

另外，皇翔近期投資及處分台達電、南亞科等科技股，皇翔主管表示，相關投資屬資金運用安排，屬於彈性短期投資，會視市場狀況調整持股。

皇翔 央行 豪宅

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