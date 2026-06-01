好食好事首度參展 InnoVEX帶健康飲食新創走進科技展

好食好事加速器首度參展 InnoVEX 2026，於南港展覽館 2 館打造「HAOSHi Foodture Hub｜好食好事未來食農創新館」。

本次展區以「可看、可操作、可體驗」為核心，聚焦代謝健康、餐飲數位服務等應用，呈現食農科技如何從研發展示走向市場採用，並回應消費者健康管理、供應鏈效率與永續生活需求。

InnoVEX 為 COMPUTEX 同期舉辦的新創展會，長期匯聚科技新創、投資人、企業買主與國際創新組織。

今年展會現場亦可見經濟部中小及新創企業署主題館、與備受矚目的NVIDIA Inception Startups 等多元新創生態系資源，展現 AI、創新應用與國際新創鏈結的高度關注。

在此場域中，好食好事從食品與農業供應鏈切入，讓科技展不只看見軟硬體創新，也看見科技如何進入飲食、健康與日常消費。

近來 GLP-1 帶動外界對食慾調節、飽足感與代謝健康的關注，也讓腸道菌叢、控醣食品成為食品科技的新焦點。本次參展團隊中，「雷文虎克生物技術」源自臺大技術移轉，運用微生物多體學與腸道菌叢調控技術，研發促進代謝健康的創新服務與產品；「日日好食」則以減醣、高蛋白與膳食纖維主食切入日常控醣需求，近日在國家級旗艦創業競賽「創業綻放－創業大聯盟競賽」中，從 2,805 組參賽團隊中入圍前九強名單，並獲「院長獎」肯定，展現日常控醣食品的市場潛力。

另外，展區也將呈現餐飲數位服務、AI 顧客管理、食材供應鏈與智慧回收等應用。本次共同參展團隊包含「團薦科技」、「快帶科技」、「以力科技」、「Farmio」、「雷文虎克生物技術」、「日日好食」、「恰口科研」及「ECOCO 循環經濟」，共同展現食農科技正在進入健康飲食、食品保存、餐飲營運與永續生活等更貼近市場的應用情境。

好食好事基金會自 2017 年成立「加速器計畫」，持續投入飲食與農業供應鏈科技等領域，透過新創輔導、企業合作、投資鏈結與國際交流，協助新創從產品驗證走向市場拓展。