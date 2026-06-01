搶攻618商機！統一超整合電商生態系、iOPEN Mall 拚增四成

統一超（2912）7-ELEVEN迎接電商年中最大檔「618購物節」，投入上千萬元資源，串聯7-ELEVEN i預購、iOPEN Mall、門市團購平台i划算以及交貨便、賣貨便等服務打造自有電商生態系，更整合全台超過7,300家門市寄取件據點，提供消費者無縫式購物體驗。尤其「iOPEN Mall」受惠於平台產品線擴增與流量穩健成長，今年目標挑戰四成以上成長。

7-ELEVEN數位流通平台「iOPEN Mall」今年5月迎來開站3週年，平台目前已累積服務店家突破12萬家、商品數約600萬件。觀察去年618銷售數據揭露三大消費趨勢，分別為「隨行杯常勝軍」、「季節性剛需」、「療癒IP力」，環保意識提高，其中飲水容器展現驚人購買力，法式玻璃杯與手提冰霸杯年年稱霸，高顏值與實用性兼具，讓喝水也充滿儀式感。

「iOPEN Mall」今年以「超值回饋、療癒小物、點數加碼」為核心推出三大亮點活動，包含全站祭出豪禮，下單越多、獎項越狂，從618杯咖啡、6,000元百貨禮券到價值逾 3 萬元日韓雙人來回機票，大幅提升回饋感；購買指定商品還可抽獨家IP人氣「皮克敏」小禮；活動最高峰6月17日至6月18日限時2天再抽100點OPENPOINT。

「iOPEN Mall」迎合現在最流行戰鬥陀螺話題，順勢推出日本限定話題預購商品，多款上架即完售品項目前正熱烈預購中；同時平台更特別導入「新運動結構」，強力推薦首次導入玻纖材質、20 種炫光模式夜光規格「夜光匹克拍」，因應全民匹克球熱潮以市場最低價749元搶市。另外，夏日必備的哈根達斯祭出買一送一，24杯優惠價1,548元，等於每杯破盤價只要65元。

至於7-ELEVEN i預購近年觀察618消費趨勢，消費者不再只是在電商購物節單純搶便宜，更傾向進行「季節型補貨」與「高回饋時機點採購」，以618檔期為例，像是涼夏降溫商品如手持風扇、循環扇、涼感寢具、冰品飲料等，受夏天高溫帶動需求明顯提升；至於清潔洗劑、冷凍調理食品等囤貨型商品，許多家庭客群會趁多入數與高回饋活動購入，帶動「一次買齊」補貨需求。

即日起至6月30日，7-ELEVEN i預購推出「618年中嗨購節」，主打「補貨、降溫、換新一次買齊」，聚焦「高回饋X強檔爆品X夏季生活需求」三大亮點，橫跨涼夏降溫、夏日美肌、家庭日用品囤貨、3C家電、暑假親子娛樂等多元生活類別，集結上百項商品最低2折起，打造年中最大補貨與換季採購檔期，整體最高回饋上看37%，讓消費者一次買足夏季所需。