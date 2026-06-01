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中菲行錢文君：全球供應鏈重組 掌握AI驅動商機

中央社／ 台北1日電
中菲行董事長錢文君。聯合報系資料照／記者黃淑惠攝影
中菲行董事長錢文君。聯合報系資料照／記者黃淑惠攝影

中菲行董事長錢文君表示，今年適逢成立55週年，隨著地緣政治風險升高，及企業加速推動多元化供應鏈布局，中菲行將持續掌握全球供應鏈重組、高科技產業發展，及AI驅動產業帶來的長期機會。

執行長施振昇表示，114年在全球運輸與物流市場持續波動的環境下，中菲行仍維持穩健的經營成果，去年合併營收新台幣296.8億元，年成長2.5%；稅後淨利11.2億元，年成長17.9%，每股盈餘8元。

他表示，去年集團空運及海運貨量較前一年度成長近2成，全球供應鏈持續受到紅海航線改道、地緣政治變化，以及關稅與貿易合規政策調整等因素影響，使海運與空運市場維持高度不確定性。同時，美國調整小額包裹免稅（de minimis）政策後，跨境電商供應鏈也逐步由過去以直發為主的模式，轉向區域分撥與前置庫存配置，帶動整體物流網絡與貨物流向更加分散與複雜。

他表示，AI基礎設施建設、半導體與高科技產業持續擴張，也帶動高時效、高精密度物流需求持續成長。China+1（中國加1）已逐漸由選項轉為主流，而Taiwan+1（台灣加1）也逐步成為高科技產業的重要供應鏈布局模式。

錢文君表示，自1978年起，中菲行即開始布局菲律賓，並陸續拓展至馬來西亞、泰國及其他東南亞主要市場，逐步建立覆蓋亞太地區超過130個自營據點的服務網絡，隨著地緣政治風險升高，以及企業加速推動多元化供應鏈布局，全球供應鏈再次進入新的轉折點，中菲行將持續掌握全球供應鏈重組、高科技產業發展，以及AI驅動產業變革所帶來的長期機會。

中菲行

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