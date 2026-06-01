AI熱帶動車市、豪華車買氣受創 靠特斯拉大量交車撐場

5月份雖然是民眾申報綜所稅的月份，不過受惠於台灣 AI 產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，也進而帶動內需市場。最終，全月新車總登錄台數達33,076台 ，較去年 同期成長3.7%、也比上月增加5.3%。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，隨著進入第二季中半段，整體市場買氣呈現逐步回溫的態勢，展望6月，考量車市進入傳統銷售旺季，各品牌擴大促銷方案刺激市場，加上，近期美伊地緣政治衝擊對市場影響已弱化，油價波動已較無先前明顯。預估6月總市場可望來到40,000台，較去年同期增加17%。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌 5月合計登錄12,409台，市佔率37.5%，稱霸近四成市場，為歷年來同期最高(次高為2009年36.9%) 。今年前五月累積市佔率38.1%為歷年次高(最高為2025年 39.5%)。預期6月TOYOTA與LEXUS目標銷售 14,400台，市佔率36%。

5月豪華車市場持續受進口車關稅議題影響，消費者觀望氣氛仍濃，然由於TESLA交車近1,800台，高級車市場共登錄8,609 台，較去年同期增加8.5%；截至5月底累計登錄 37,497 台，較去年同期減少11.1%。 和泰車旗下LEXUS在大改款ES開始交車及夏季競賽開跑的推動下，有效維持銷售動能，本月共登錄 2,500台，市占率達29%，穩居高級車市場龍頭寶座。

和泰車表示，TOYOTA在6月加碼推出全新購車優惠方案回饋消費者，其中最受矚目的，莫過於「TOYOTA 5大豪禮 空前鉅獻」優惠活動! 本月入主COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS、TOWN ACE、VIOS，就享史上首次6年16萬公里延長保固，再加碼原價15,900元Panasonic 女王機 (EH-NC50)，還享最高80萬0利率、最高3萬舊換新圓夢金及3萬配件金。；此外，針對電動車款，TOYOTA 也持續為 bZ4X 及 Urban Cruiser 的車主提供「6 個月免費隨插即充」方案，讓消費者輕鬆邁入電能新生活。